以色列防長重申：以軍不會從黎巴嫩南部撤出

以色列國防部長卡茲。(路透資料照)

以色列 國防部長卡茲21日發表聲明稱，以色列國防軍不會撤出在黎巴嫩 南部控制的「安全區」。

卡茲稱，過去和現在，以軍在黎巴嫩境內「消除威脅的行動」均不受任何限制。他還稱，以軍在遭到黎巴嫩真主黨 襲擊後進行「強力回擊」，打死多名真主黨武裝人員，並摧毀多個軍事基礎設施。

以色列媒體20日報導，以總理和國防部長指示以軍在黎巴嫩停火，但以軍未撤出其在黎南部控制的地區。以總理內唐亞胡重申「只要有必要」，以軍會一直駐留黎南部。

伊朗總統辦公室負責傳播與新聞事務的副主任塔巴塔貝同日表示，推動結束以色列在黎巴嫩的軍事行動，將成為伊朗談判代表團下一階段外交工作的首要議題。

塔巴塔貝當天在社媒發文表示，無條件落實伊朗與美國達成的諒解備忘錄第一條款是確保協議順利推進的關鍵。如果以色列繼續對黎巴嫩採取軍事行動，整個諒解安排的可信度將受影響。

根據美伊日前公布的諒解備忘錄正式文本，其中第一項條款是聲明立即並永久停止包括黎巴嫩在內的所有戰線的軍事行動；承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，互不使用武力或以武力相威脅；並確保黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭的永久結束，以及本條款中的其他規定。

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