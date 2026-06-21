伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

據伊朗 伊斯蘭共和國通訊社21日報導，伊朗總統裴澤斯基安重申伊朗不會放棄鈾濃縮的權利。

裴澤斯基安表示，美國想確保伊朗不製造核武器，而多年來伊朗也無意製造核武器，「但有一點是明確的，伊朗絕不會放棄鈾濃縮權利，美國也不得不接受這一點」。

裴澤斯基安說，伊朗與美國之間的諒解條款總體有利於伊朗人民。隨著伊美談判的啟動，伊朗在卡塔爾持有的60億美元資金將獲解凍。伊朗中央銀行行長赫馬提參與相關談判，旨在明確這些資金的投向領域。

裴澤斯基安表示，伊朗最高領袖已授權政府繼續推進伊美談判，所有人必須團結一致、共同建設伊朗。他說，仍有個人或政治力量不願看到局勢恢復平靜，企圖破壞伊朗國家內部團結，必須保持警惕，避免分裂內訌。

值得注意的是，國際原子能機構總幹事格羅西21日在社媒上表示，他在瑞士比爾根山會見了瑞士外長卡西斯，共同審視伊朗近期事態發展、前進道路以及國際原子能機構的重要作用。美國總統特使威科夫此前曾表示，伊朗將邀請國際原子能機構檢查其核設施，並著手確認和查明伊朗濃縮核材料存放的具體位置。伊朗外交部發言人巴蓋伊對此予以否認。

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