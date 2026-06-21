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美伊會談21日舉行 伊朗代表團抵瑞士 媒體：有跡象表明事態正在開倒車

編譯廖振堯／綜合報導
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美伊簽署結束戰爭協議後，華府與德黑蘭預定21日在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會...
美伊簽署結束戰爭協議後，華府與德黑蘭預定21日在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。圖為柏根斯多克度假村。(路透)

美伊本周簽署了諒解備忘錄，宣布永久停止所有戰線的軍事行動，規定最終協議應在60天內達成。原定於19日舉行的一輪會談因伊朗未能派代表團參加而延遲，調解人巴基斯坦表示，會談將於21日在瑞士重啟。

半島電視台(Al Jazeera)報導，定於21日舉行的會面將談判美伊最終協議的技術層面。伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)20日證實，包括議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)、外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)及其他高階官員在內的伊朗代表團已抵達瑞士中部琉森附近柏根斯多克（Buergenstock）度假村會場。

在華府，副總統發言人表示范斯(JD Vance)也已在20日啟程前往瑞士，據報范斯表示他只能在瑞士停留一兩天，但他希望在黎巴嫩停火和伊朗核問題上都能取得進展。巴基斯坦政府稱，包括總理夏立夫(Shehbaz Sharif)、陸軍參謀長穆尼爾(Asim Munir)在內的巴國官員，以及卡達調解員將參加19日在瑞士的會談。

美伊簽署結束戰爭協議後，華府與德黑蘭預定21日在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會...
美伊簽署結束戰爭協議後，華府與德黑蘭預定21日在瑞士柏根斯多克的度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。圖為柏根斯多克度假村已開始部署警戒措施。(路透)

以色列19日同意與真主黨停止衝突，但其在黎巴嫩的襲擊一直持續到20日，黎巴嫩民防部門和國家媒體報導稱已造成至少32人死亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)20日宣布將重新封鎖荷莫茲海峽，理由是以色列在黎巴嫩犯下罪行及美國違反停火承諾。

伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，除非伊朗認為美國履行了臨時協議的承諾，否則談判進展可能十分有限。巴蓋伊在伊朗國家廣播電視台(IRIB)上表示鑑於美國過去未能履行承諾，伊朗自然必須非常堅定且認真要求美國履行義務。

半島電視台記者在瑞士現場報導稱「有跡象表明事態正在開倒車」，與簽署諒解備忘錄時的情況截然不同。記者指出伊方認為黎巴嫩遭襲擊是嚴重違反諒解備忘錄，他們採取的第一項制裁措施就是不去瑞士，現在又動用了最有效的武器：封鎖海峽，伊朗認為這項策略有助於將黎巴嫩南部局勢拉回正軌。

美軍則稱20日有55艘商船通過了海峽，依然暢通無阻；中央司令部發言人補充道：伊朗無法控制荷莫茲海峽。川普總統堅稱在60天談判期以及往後的時間內，海峽將維持免徵通行費的狀態。

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精華 FAQ

  • 原定十九日舉行的會談，因伊朗未能派代表團參加而延後。調解人巴基斯坦隨後表示，相關會議將改於二十一日在瑞士重啟。

  • 伊朗外交部證實，代表團已抵達瑞士中部琉森附近會場，成員包括議長卡利巴夫、外交部長阿拉奇，以及其他高階官員。

  • 因黎巴嫩持續遭襲擊，伊朗認為美方與以色列都未履行承諾，遂以缺席會談及威脅封鎖荷莫茲海峽回應，顯示衝突談判同步惡化。

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