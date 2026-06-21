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內唐亞胡還想戰 美情資示警：以色列恐破壞美伊和談

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
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圖為2025年12月29日，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡在川普海湖莊園會晤。...
圖為2025年12月29日，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡在川普海湖莊園會晤。(路透資料照片)

華盛頓郵報及紐約時報19日報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力而必須持續在黎巴嫩動武。現任與前美國官員說，美國情報單位已向川普政府示警，內唐亞胡恐採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的作為。

包括上周流傳的一份情資報告顯示，以色列似乎決心持續在黎巴嫩對付黎巴嫩真主黨，而這將違反美伊剛敲定的初步和平協議核心內容之一，即要求包含黎巴嫩境內的全部戰線一律停火。

一位知悉該報告內容的美國官員透露，面對預定10月舉行的以色列國會大選，內唐亞胡欲向選民展現自己不會下令從黎巴嫩撤軍，並有意升高與真主黨的衝突。而這些舉動均和他接下來的政治前途密切相關。

以色列「第12頻道」最新民調顯示，過半數的五成九受訪者認為，內唐亞胡應離開政壇且不應再角逐公職；另有三成三支持他、8%尚未決定。

該報告也提到，以色列對總統川普簽署的美伊初步和平協議、即14點諒解備忘錄不滿，理由是條款削弱以色列對伊朗維持最大施壓力道的更廣泛目標。

川普政府官員指稱，該備忘錄並未禁止以色列在被真主黨攻擊後反擊，但和美伊達成協議、重開荷莫茲海峽且避免全球爆發經濟危機相比，內唐亞胡的擔憂顯得次要。一位前美國官員則認為，該報告反映出，以色列視該備忘錄可能限制以軍對真主黨攻擊進行自衛的能力。

該報告指出，在以色列社會眼中，任何停火或從黎巴嫩撤軍，都將被視為內唐亞胡的失敗。即使以色列未藉由轟炸真主黨根據地所在的黎巴嫩貝魯特南郊，使以、真衝突升高，只要以色列拒絕從黎南撤軍，就足以令脆弱的美伊初步和平協議破局。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導指出，美方認為內唐亞胡在國內選舉壓力下，可能透過持續攻擊黎巴嫩真主黨來展現強硬立場，甚至採取行動干擾美伊初步和平協議的執行。

  • 因為協議核心要求包含黎巴嫩戰線全面停火，但以色列似乎仍打算持續軍事行動，甚至拒絕從黎南撤軍，這可能直接讓脆弱協議失效。

  • 文章指出，他面臨10月國會大選壓力，若撤軍或停火恐被視為失敗，因此傾向以升高與真主黨衝突來爭取選民支持，維持自身政治前途。

以色列 黎巴嫩 伊朗

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