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美軍解除伊朗港口封鎖 3天狂運2000萬桶油 石油島也重啟了

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗石油出口樞紐哈格島2月25日衛星影像圖。(路透)
伊朗石油出口樞紐哈格島2月25日衛星影像圖。(路透)

彭博20日報導，美軍解除對伊朗港口的封鎖令後，伊朗已在石油出口樞紐哈格島碼頭恢復裝載原油，停擺6周的出貨作業重新啟動。另外，彭博19日彙整航運資料顯示，美伊17日簽署和談備忘錄後，本周共有11艘油輪從伊朗查巴哈港離開，合計載有約2000萬桶原油。

船運資料顯示，伊朗本周已出貨2000萬桶石油，顯示伊朗正加速把油運往市場，成為美伊臨時協議的初步贏家。

最新船舶追蹤資料顯示，有3艘超大型油輪正停靠哈格島（Kharg island）以西的碼頭，每艘可運載約200萬桶原油。哈格島有伊朗最關鍵的石油裝載基礎設施，約占伊朗原油出貨量的90%。

根據歐盟衛星於20日稍早拍攝影像，其中2艘油輪已經靠泊，第3艘正接近碼頭。19日衛星影像則顯示，相關泊位當時仍是空的。

這3艘油輪分別是Stream、Impalas與Lauren II，船舶資料顯示，它們18日都曾穿越荷莫茲海峽進入波斯灣。也就是說，美伊17日簽署和談備忘錄隔日，伊朗迅速將空油輪調入波斯灣，準備在哈格島裝載原油。

另一方面，另一批已在哈格島外海停泊數周的油輪，也開始朝荷莫茲海峽方向移動，可能準備把原油運出波斯灣。這些超大型油輪近日似乎已離開哈格島，目前接近波斯灣南部的拉凡島（Lavan Island）。由於哈格島東方仍有至少20艘不同大小的油輪停泊，顯示伊朗可能還有大量原油等待外運。

雖然多艘受困波斯灣的國際船舶因安全疑慮，仍不敢貿然通過荷莫茲海峽，但伊朗已先從位於阿曼灣、靠近巴基斯坦邊界的查巴哈港（Chabahar）恢復出貨。

精華 FAQ

  • 最先恢復的是石油出口樞紐哈格島碼頭，停擺六周後重新裝載原油；同時，位於阿曼灣的查巴哈港也開始恢復出貨，顯示伊朗已重啟外運通道。

  • 航運資料顯示，本周共有十一艘油輪自查巴哈港離開，合計載運約兩千萬桶原油。這反映伊朗正迅速把石油推向市場，搶在協議穩定前加速出貨。

  • 哈格島是伊朗最關鍵的裝載基礎設施，約占原油出貨量九成。最新影像顯示三艘超大型油輪已靠泊或接近碼頭，另有更多油輪在外海等待裝載。

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