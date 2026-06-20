我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

美軍否認荷莫茲海峽關閉 持續監控確保航道暢通

巴基斯坦：美伊會談6/21瑞士舉行 研商落實協議

中央社伊斯蘭馬巴德20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士琉森附近奧布爾根的布爾根施托克度假村，掛出標示美伊和談即將舉行的告示牌。(美...
瑞士琉森附近奧布爾根的布爾根施托克度假村，掛出標示美伊和談即將舉行的告示牌。(美聯社)

巴基斯坦表示，美國與伊朗簽署結束中東戰爭的協議後，明天將在瑞士舉行商討如何落實協議的技術層級會談。

法新社報導，巴基斯坦外交部今天發布聲明指出：「作為簽署『伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄』（Islamabad Memorandum of Understanding）後續措施的一環，技術層級會談將於6月21日在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行。」

這份聲明提到，巴基斯坦與卡達的調解人員將和美伊代表一同參與會談。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一位美國官員表示，隨著美伊會談的準備工作展開，副總統范斯（JD Vance）預計今天前往瑞士。目前尚不確定他啟程的具體時間。

范斯今天稍早接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時則說，他「預計會在未來幾天內出發」，前往瑞士與伊朗進行會談。

根據伊朗國營媒體，德黑蘭當局談判團隊今天啟程前往瑞士，成員包括國會議長暨首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及中央銀行總裁赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 根據巴基斯坦外交部聲明，這場技術層級會談訂於6月21日在瑞士布爾根施托克舉行，目的是在既有協議基礎上進一步討論實施細節與後續安排。

  • 聲明指出，巴基斯坦與卡達的調解人員將與美國及伊朗代表一同出席會談，顯示此次對話帶有第三方斡旋色彩，旨在協助雙方落實協議。

  • 美方官員透露，副總統范斯預計前往瑞士，並表示未來幾天內可能出發；伊朗方面則已由卡利巴夫、阿拉奇及赫瑪提等人組成談判團隊啟程赴瑞士。

伊朗 瑞士 巴基斯坦

上一則

向台灣抄作業 韓政府擬在首都以外地區建立半導體聚落

下一則

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

延伸閱讀

瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署

瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署
黎巴嫩戰火差點壞事…川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

黎巴嫩戰火差點壞事…川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程
美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

2026-06-14 16:25

超人氣

更多 >
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線