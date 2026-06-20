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BBC：伊朗重開海峽、恢復核談判 美以開戰目標全落空

編譯中心／綜合19日電
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美以圍攻伊朗三個多月，雙方簽下和平協議諒解備忘錄。圖為伊朗控制的荷莫茲海峽阿巴斯...
美以圍攻伊朗三個多月，雙方簽下和平協議諒解備忘錄。圖為伊朗控制的荷莫茲海峽阿巴斯港周遭船隻。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：BBC指出，美以發動戰爭的預設目標幾乎全數落空。
  • 重點二：伊朗以封鎖海峽逼美讓步，換得解封石油與資產。
  • 重點三：內唐亞胡面臨政治反噬，媒體批評以色列陷入重大崩潰。

美伊已簽代表初步和平協議的諒解備忘錄(MOU)，美以伊戰爭暫告一段落。英國BBC分析，目前結果和美國及以色列發動戰爭預設目標相差甚遠，引發究竟所為何來的質疑。以媒甚至評批總統內唐亞胡，將以色列帶入「史上最嚴重崩潰」。

BBC國際新聞主編波溫寫道，伊朗政權挺過全球最強大的美國與中東軍事首屈一指的以色列圍剿，透過封鎖荷莫茲海峽(下稱海峽)，最終迫使美國總統川普放棄原本的戰爭目標，與伊朗達成令以色列憤怒且擔憂的MOU。

為了交換伊朗重開海峽，美國同意解除對伊朗的海上封鎖，讓伊朗能恢復出口石油，並啟動解凍海外資產程序，且這些在伊朗開始處理核計畫談判前就能獲得。

在2月底開戰初期，美以設定的目標是徹底消除伊朗核威脅、摧毀伊朗飛彈計畫、創造條件讓伊朗人民能推翻神職政權。如今無一達成，川普17日甚至辯稱伊朗鄰國都有飛彈，讓伊朗保有一些不為過，而這偏離美國幾10年來反對伊朗飛彈計畫的立場。

拜登政府時期的美國國務卿布林肯在社媒X寫道，這MOU的唯一「成果」可能就是重開海峽，但海峽在戰前原本就開放，「顯然我們還得付錢給伊朗，才能要回原本的東西」。

該MOU實際上等於讓區域情勢重回2月27日，即開戰前一天。當時海峽暢通，美伊談判代表也正討論核協議。波溫指出，這堪稱川普第二任至今最嚴重的外交政策失誤，也是美以的戰略失敗，這場仗到底為何而戰，已成為無法迴避的問題。

美以空軍的強大戰力固然取得戰術層面勝利，卻不足以扭轉戰略失敗。波溫認為，原因在於美以推動伊朗政權更迭的戰略，是建立在一連串偷懶且錯誤的假設上，自以為只要「斬首」時任最高領袖哈米尼，就能使政權崩潰。

但神職政體近半世紀的各項制度設計，正是為了避免外界摧毀政權的企圖所建，這讓伊朗不會像1月委內瑞拉般一觸即潰。

波溫提到，當前結局可能使以色列總理內唐亞胡政治生涯告終。他靠強硬軍事和對外手段建立的「以色列安全先生」人設可能崩壞。以色列10月將舉行國會大選，屆時他將面臨以色列選民對他安全政策失敗算總帳。

香港文匯報報導，「以色列時報」總編輯霍洛維茨形容美伊和平協議是「災難性的投降」，以色列最大報章「新消息報」則刊出專欄，稱內唐亞胡已將以色列帶入「史上最嚴重崩潰」。以色列民調專家謝因德林指出，內唐亞胡把整個美以關係押注在與川普的私人關係上，但川普卻易因小事而情緒失控，內唐亞胡過去不斷試探界線、謹慎推動議程的策略，「這次在川普身上碰到了極限。」

精華 FAQ

  • 報導稱，美伊簽下代表初步和平的諒解備忘錄，美國同意解除海上封鎖、讓伊朗恢復石油出口並解凍海外資產，整體局勢回到開戰前的談判狀態。

  • BBC指出，原先目標包括消除伊朗核威脅、摧毀飛彈計畫並促成政權更迭，但如今這些都沒有實現，反而是伊朗挺過圍剿並逼出美方讓步。

  • 因為以色列媒體批評他把國家帶入重大失敗，且他將在選舉前承受安全政策失靈的壓力。報導認為，他押注川普個人關係的策略已碰到極限。

伊朗 以色列 內唐亞胡

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