美伊談判延後海峽過路收費疑慮再起 布蘭特油價漲回80美元之上

圖為荷莫茲海峽船隻。(路透)

美國和伊朗 原定談判延後，加上波斯灣油輪通行量減少，帶動國際油價周五上漲。布蘭特原油期貨在倫敦漲逾每桶80美元。

荷莫茲海峽 油輪通行量周五減少。前一天，美伊承諾解除雙方封鎖後，經由海峽運出的石油一度大增。

布蘭特原油期貨周五上漲0.9%，收在每桶80.57美元。

同時，伊朗宣稱，船隻通過荷莫茲海峽前，必須取得伊朗許可並投保強制保險，有意藉此確立對海峽的控制權。伊朗波斯灣海峽管理局在官網公告，目前規定投保的保單不收費，但未來可能收費。文中也規定，船隻必須依照指定航線，沿伊朗海岸通行，不得改走其他路線。

美伊簽署的意向書僅規定，在60天有效期間內可免費通行，因此航運業者和石油生產商愈來愈擔心，伊朗日後仍可能對通過海峽的船隻收費。

另一方面，以色列 和真主黨周五達成新的停火協議。雙方近日交戰，一度威脅美國總統川普推動重開荷莫茲海峽並終結美國對伊朗長達100多天戰爭的努力。以色列軍方和真主黨再度爆發衝突後，德黑蘭已延後原定在瑞士和美國官員展開的核武談判。

同時，美國據報導正和卡達研擬一項安排，讓伊朗先動用存放在卡達60億美元遭凍結資金，用於採購食物、藥品等人道物資。這是美伊簽署終戰協議後，華府提供伊朗的另一項初步財務誘因，也可能成為日後解凍更多海外資金的範本。

華爾街日報報導引述知情人士報導，這個計畫目的是讓伊朗動用全球約1,000億美元遭凍結現金中的一部分，首批從存放在卡達的60億美元開始。依照計畫，卡達會准許伊朗央行動用遭凍結的伊朗資產，採購食物、藥品等人道物資。這些資產主要是伊朗出售石油所得的現金，因制裁而長期凍結在海外。

知情人士透露，這套機制可能成為日後處理伊朗存放在世界各地其他凍結資金的範本，也可望成為德黑蘭希望儘快解凍的240億美元受阻資金中，首批釋出的款項。

這項安排尚須經伊朗同意。美伊已先同意停火，並重新開放荷莫茲海峽。接下來兩個月，雙方還要繼續商討伊朗限核計畫，美國預料會在談判中提出更多方案，這只是其中一項。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）說：「即使僅釋出部分資產，也發揮了經濟上救命和政治降溫的雙重功用。」她說：「這是伊朗少數能從華府爭取到的具體誘因之一，有助穩定匯率，並舒緩國內經濟壓力。」