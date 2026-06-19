美伊談判重啟中？川普2特使傳先後赴瑞士 伊朗提一條件為開談前提
美國與伊朗敲定初步和平協議後，原定19日在瑞士展開首輪潛在核協議談判，但因以色列與黎巴嫩真主黨之間的戰鬥而延期，目前尚不清楚是否已重新敲定時間。Axios引述美方官員報導，白宮特使威科夫（Steve Witkoff）正在前往瑞士途中，另一名特使庫許納（Jared Kushner）則已抵達當地。
一名知情人士透露，伊朗外交部長阿拉奇計畫於20日前往瑞士，但相關安排仍可能有所變動。根據一個調停國家的消息人士說法，阿拉奇19日告訴多國外長，黎巴嫩停火對伊朗而言是關鍵議題，也是美伊談判能否成功的「決定性」（make or break）因素。另一名調停國消息人士表示，伊朗方面強調，希望先看到停火真正落實後，代表團才會前往瑞士。
報導指出，身兼美伊主要調停人之一的卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani）已於19日稍早抵達瑞士。美國副總統范斯原本預計率領美方代表團，但18日晚間臨時延後行程，目前尚不清楚他是否會在本週末動身。
不過，美國總統川普稍早接受NBC新聞採訪時證實，威科夫將先單獨前往瑞士，范斯則會「晚一點再去」。
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報導指出，美伊先前敲定初步和平協議後，原定於19日在瑞士展開首輪潛在核協議談判，但因中東局勢變動而延期，目前尚未確定是否重新安排時間。 伊朗強調，黎巴嫩停火是美伊談判能否成功的決定性因素，並要求先確認停火真正落實後，伊朗代表團才會前往瑞士參與談判。 美方由白宮特使威科夫先行前往瑞士，庫許納已先抵達當地；副總統范斯原本將率團，但已延後行程，稍後是否出發仍待觀察。
精華 FAQ
報導指出，美伊先前敲定初步和平協議後，原定於19日在瑞士展開首輪潛在核協議談判，但因中東局勢變動而延期，目前尚未確定是否重新安排時間。
伊朗強調，黎巴嫩停火是美伊談判能否成功的決定性因素，並要求先確認停火真正落實後，伊朗代表團才會前往瑞士參與談判。
美方由白宮特使威科夫先行前往瑞士，庫許納已先抵達當地；副總統范斯原本將率團，但已延後行程，稍後是否出發仍待觀察。
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