我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「莫離」熱度狂飆卻評價兩極 白鹿演技被讚、網仍嫌古偶套路

有味道被舉報...南喬州非法種逾萬大麻 6中國人被判刑

談判絆腳石？美情報警告川普 內唐亞胡為自己選舉恐搞破壞

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡15日在耶路撒冷舉行記者會。(歐新社)
以色列總理內唐亞胡15日在耶路撒冷舉行記者會。(歐新社)

華盛頓郵報19日獨家報導，以色列總理內唐亞胡正面臨強大政治壓力，必須持續在黎巴嫩動武。現任與前任美國官員透露，美國情報機構已向川普政府示警，內唐亞胡可能採取行動，破壞川普推動與伊朗達成持久和平協議的努力。

官員表示，包括本周流傳的一份情報報告在內的情資顯示，以色列似乎決心持續在黎巴嫩對付真主黨。此舉將違反美國與伊朗剛敲定的初步和平協議核心內容之一，也就是要求黎巴嫩境內停止敵對行動。

這項分析出爐之際，正值美國與以色列緊張關係升高。華府官員近來公開警告特拉維夫，不要對真主黨發動可能破壞川普協議的攻擊。一名熟悉報告內容的美國官員表示，最新情報報告認定，面對今秋大選，內唐亞胡要向國內選民展現不會從黎巴嫩撤軍，並有意升高與真主黨的衝突，這些都與他的政治前途密切相關。

現任與前任官員表示，這份報告也描述以色列對川普簽署的美伊初步和平協議不滿，認為內含條款削弱特拉維夫對德黑蘭維持最大施壓的更廣泛目標。

川普政府官員堅稱，該協議並未禁止以色列在遭真主黨攻擊後進行反擊，而與完成協議、重開荷莫茲海峽並避免全球經濟危機相比，內唐亞胡的擔憂顯得次要。一名前官員則表示，該報告反映出以色列認為，美伊協議可能限制以軍對真主黨進行自衛的能力。

現任官員透露，報告指出，在以色列社會眼中，任何停火或自黎巴嫩撤軍，都將被視為內唐亞胡的失敗。另一名官員提出獨立分析指出，即使以色列不透過轟炸真主黨大本營所在的貝魯特南郊來升高衝突，只要拒絕撤出黎巴嫩南部，就足以讓脆弱的美伊協議破局。

該官員表示：「繼續占領黎巴嫩部分領土將釀成災難。若以色列不全面撤軍，以軍與真主黨幾乎必然恢復敵對行動。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因情資顯示，內唐亞胡面臨國內選舉壓力，可能為展現強硬立場而持續在黎巴嫩採取軍事行動，進而干擾川普推動的美伊和平協議。

  • 報告認為，以色列可能拒絕自黎巴嫩南部撤軍，並持續對真主黨施壓。即使不擴大轟炸，只要維持占領，就可能使協議迅速失效。

  • 川普政府官員強調，協議並未禁止以色列在遭真主黨攻擊後反擊，並認為完成協議、避免區域升溫與全球經濟危機，優先於內唐亞胡顧慮。

川普 以色列 黎巴嫩

上一則

川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

下一則

白天當送貨員、晚上代寫論文 英男竟逾300萬元身價

延伸閱讀

川普要簽美伊協議了 內唐亞胡遭批把以色列變「附庸國」

川普要簽美伊協議了 內唐亞胡遭批把以色列變「附庸國」
飛彈不談、代理人不談 美伊初步和平協議7大關鍵一次看

飛彈不談、代理人不談 美伊初步和平協議7大關鍵一次看
以色列急了 憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

以色列急了 憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活
伊朗彈襲以色列 川普警告內唐亞胡別報復 勸伊朗回談判桌

伊朗彈襲以色列 川普警告內唐亞胡別報復 勸伊朗回談判桌

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
男子多次面試應徵依然找不到理想工作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ángel Ramírez Flores）

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

2026-06-12 21:03
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

2026-06-14 16:25

超人氣

更多 >
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開