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川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀新空軍一號後發表談話。(美聯社)
美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地參觀新空軍一號後發表談話。(美聯社)

美國與伊朗日前簽訂初步和平協議，規定包括黎巴嫩在內的所有戰線必須立即停止交戰。儘管以色列與黎巴嫩真主黨致命衝突升級，一度看似將破壞美伊在瑞士舉行的和平談判，但雙方19日同意停火。美國總統川普當天下午接受NBC新聞電話採訪時表示，他已與以色列方面通話，並要求對方同意停火。

川普表示：「這是好消息。算是錦上添花。」但他拒絕說明是否曾直接與以色列總理內唐亞胡通話。

一名真主黨官方消息人士表示，真主黨將遵守停火協議，但以軍仍在開火，並試圖進一步深入黎巴嫩領土。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）則表示，以色列「堅定致力於立即停火」，並已停止進攻行動。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，國務卿魯比歐與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話時，強調解除真主黨武裝的重要性。雙方也討論了預計23日至25日在華府舉行的以色列與黎巴嫩會談。

美伊原定19日舉行開戰後首場針對長期解決方案的談判，但以色列在黎巴嫩發動新一波攻擊後，美國副總統范斯也取消原定前往瑞士參加會談的行程。一名知情區域外交官表示，談判在以軍發動攻擊後已暫時延後，德黑蘭要求獲得保證，確認黎巴嫩敵對行動將依照美伊協議停止，而各方調停者正試圖解決這項問題。

瑞士外交部證實，原本卡達與巴基斯坦也將參與的會談不會如期進行。聲明表示：「瑞士仍準備好協助促成這些談判。」並補充稱，布爾根施托克的「相關準備工作」仍在持續進行。

川普19日指出，伊朗有60天時間達成協議，否則將採取一些「讓他們不高興的行動」，但不認為事情會走到那一步。他也預期范斯最終仍會前往瑞士參與和平談判，並表示特使威科夫（Steve Witkoff）將先單獨前往，范斯則會晚一點再去。

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精華 FAQ

  • 川普表示他已與以色列方面通話，要求對方同意停火，並稱這是好消息。他未明說是否直接與內唐亞胡通話，但證實自己親自介入促成停火。

  • 真主黨官方消息人士表示會遵守停火協議，但批評以軍仍在開火且持續深入黎巴嫩；以色列駐美大使則稱以方已致力於立即停火，並停止進攻行動。

  • 因以色列在黎巴嫩發動新一波攻擊，談判在安全與協議保障問題上受阻，美國副總統范斯也取消前往瑞士的行程。各方正試圖確認停火承諾是否能落實。

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