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以色列「同意停火」後 再次空襲黎巴嫩南部

新華社貝魯特6月19日電
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黎南日前遭以軍摧毀的建築物正冒煙。(路透檔案照)
黎南日前遭以軍摧毀的建築物正冒煙。(路透檔案照)

黎巴嫩國家通訊社19日報導指出，黎巴嫩真主黨以色列同意停火後，以色列戰機當天仍對黎南傑津地區發動空襲，同時以色列無人機持續在黎南、黎西地區多個城鎮上空密集盤旋。

據報導，以色列和黎巴嫩真主黨當天已同意從「當地時間下午4時開始在黎巴嫩再次停火」。

黎巴嫩衛生部19日公布的數據顯示，自當天零時至下午，以色列對黎巴嫩多地發動密集空襲，已造成至少47人死亡、97人受傷。

以色列國防軍同日發表聲明表示，由於黎巴嫩真主黨多次違反停火協議，以軍在過去一夜打擊了80多個黎巴嫩真主黨目標，擊斃數十名真主黨成員。

以色列第12頻道電視台19日援引一名以色列官員的話報導指出，以色列與黎巴嫩真主黨達成了停火。美國媒體當日援引美國官員的話報導稱，以色列和黎巴嫩真主黨已同意從「當地時間下午4時開始在黎巴嫩再次停火」。

另據黎巴嫩公共衛生部當天發表的聲明，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已累計造成3980人死亡、12001人受傷。

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以色列 黎巴嫩 真主黨

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