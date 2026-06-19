整理包／荷莫茲恢復正常有多難？ 5障礙卡關 恐拖到2027
美國與伊朗已承諾重啟被視為全球能源命脈的荷莫茲海峽，但海運業普遍認為，航運要恢復到戰前水準仍有很長一段路要走。預測市場Kalshi估計，8月1日前恢復正常的機率約51%，9月1日前恢復的機率約68%。
以下是影響航運復甦的五大障礙：
1. 水雷威脅未解除
伊朗據信在原有主要航道布設水雷，迫使船隻改走替代路線。根據美伊簽署的14點協議，伊朗承諾排除水雷威脅，但掃雷作業恐耗時數周，這是恢復正常通行的首道門檻。
2. 船員仍擔心遇襲
美伊自4月8日起維持停火，但零星攻擊未歇，戰爭期間至少14名海員喪生，另有46起攻擊造成船損。船員、船東與保險業者對安全情勢仍有疑慮，可能影響船隻調度。
3. 管轄權歸屬不明
戰後海峽由誰協調通行尚未定案。船東擔心，若被迫與仍受美國制裁的伊朗當局接觸或申請通行，將徒增法律與營運風險。
4. 通行費爭議未解
美伊協議規定60天免收費期，但期滿後是否開徵通行費尚未定案。但收費欠缺法源依據，且船東擔心付費將遭美國制裁。大型能源業者已表態，不願支付額外過路費。
5. 油氣產能恢復慢
市場人士指出，真正限制荷莫茲海峽恢復正常的不是船舶，而是油氣產量。戰爭造成油氣田停產與設施受損，重建成本估達420億美元。Rystad Energy預估，流失產量要到2027年1月才能完全恢復。
首要難題是清除伊朗疑似布設在主要航道的水雷。依協議伊朗承諾排除威脅，但掃雷可能需數周，若航道仍不安全，船隻就難以回到原本路線。 因為停火後仍有零星攻擊，戰事中也已造成海員死亡與多起船損。船員、船東與保險業者擔心再遭襲擊，因而影響船舶調度、投保與出航意願。 市場人士指出，船舶可以改道與調度，但若油氣田停產、設施受損，貨源就無法迅速回來。Rystad Energy預估，相關產量要到2027年1月才可完全恢復。
精華 FAQ
首要難題是清除伊朗疑似布設在主要航道的水雷。依協議伊朗承諾排除威脅，但掃雷可能需數周，若航道仍不安全，船隻就難以回到原本路線。
因為停火後仍有零星攻擊，戰事中也已造成海員死亡與多起船損。船員、船東與保險業者擔心再遭襲擊，因而影響船舶調度、投保與出航意願。
市場人士指出，船舶可以改道與調度，但若油氣田停產、設施受損，貨源就無法迅速回來。Rystad Energy預估，相關產量要到2027年1月才可完全恢復。
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