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親近川普下場？以輿論批美伊協議「災難」 內唐亞胡成箭靶

編譯周辰陽／即時報導
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美國與伊朗達成初步和平協議後，以色列總理內唐亞胡15日在耶路撒冷舉行記者會。（路...
美國與伊朗達成初步和平協議後，以色列總理內唐亞胡15日在耶路撒冷舉行記者會。（路透）

川普總統與伊朗達成初步和平協議後，以色列在震驚、難以置信且大致沉默的氛圍中醒來，開始消化協議內容。紐約時報18日報導，以方專家與官員指出，這份諒解備忘錄（MOU）幾乎沒有達成以色列的任何戰爭目標，甚至可能讓以色列在各項核心議題上的處境變得更糟。

儘管伊朗領導階層於2月底戰爭初期遭到重創，但德黑蘭政權不僅未被推翻，反而似乎變得更加強硬且更具信心，甚至得以在美軍依協議撤離伊朗周邊地區後，宣稱自己成功迫使美軍退出中東。此外，協議也未處理伊朗的彈道飛彈庫存及代理人武裝問題，還限制以軍在黎巴嫩的軍事行動，甚至要求以軍撤出黎巴嫩。

此外，伊朗未來可能透過解除制裁、解凍資產或重建援助獲得數千億美元資金。反對者擔憂，這些資金最終可能被用於發展更多飛彈，或支援伊朗在中東各地的代理人武裝。至於伊朗核計畫，則被留待後續美伊談判處理。這不僅是以色列總理內唐亞胡長年視為國家生存威脅的問題，也是川普決定介入對伊戰爭的重要理由之一。

曾任內唐亞胡國安顧問、立場鷹派的阿米德羅爾（Yaakov Amidror）指出：「這是一份糟糕的協議。美國付出了現金，最多只換來一封意向書。」以色列時報總編輯霍洛維茨（David Horovitz）則形容這是「災難性的投降」。第12頻道專家德沃里（Nir Dvori）更比喻為「外交版10月7日」，即加薩武裝組織哈瑪斯2023年突襲以色列的日期，意指以色列完全沒準備好面對的重大災難。

內唐亞胡自己僅簡短談及美伊初步和平協議，其餘緩頰工作多數落在資淺部長與執政聯盟國會議員身上。僑務事務部長奇克利（Amichai Chikli）上廣播節目時表示，內唐亞胡知道如何對川普說不，就像他知道如何「把美國帶進這場戰爭」一樣，因此相信他也能拒絕撤出黎巴嫩。

不過，也有部分較為冷靜的人士開始反思，內唐亞胡在戰爭初期的勝利論述是否過於脫離現實。他曾多次宣稱，美以兩國正在「改變中東面貌」，並使區域局勢朝有利於以色列的方向發展。曾任以色列副國安顧問的弗雷利希（Chuck Freilich）則認為，結果卻是伊朗變得更加強大，甚至已成為區域霸權。伊朗在成功對抗美國後仍可保有飛彈，而協議對核子問題唯一的內容只是「之後再談」。「這是伊朗對美國與以色列的勝利。」

除了協議內容本身，以色列政壇跨黨派人士也開始重新評估川普本人、他對以色列支持的本質，以及內唐亞胡將以色列命運與川普個人關係緊密綁定的代價。川普17日在法國G7峰會期間的多項發言，也在以色列引發震盪，國內反應更被形容猶如一場失敗婚姻後的清算。

以色列最大報「新消息報」（Yediot Ahronot）專欄作家葉米尼（Ben-Dror Yemini）寫道，內唐亞胡已將以色列帶入「史上最嚴重的崩潰」。他批評：「川普背棄所有承諾，讓伊朗成為區域強權，強化真主黨，最後還羞辱並踢了以色列一腳。」

出生於美國的以色列民調專家謝因德林（Dahlia Scheindlin）指出，以色列人正逐漸意識到，內唐亞胡把整個美以關係押注在與川普的私人關係上，而川普卻是一位容易因小事而情緒失控的領導人。

她表示，內唐亞胡過去總是謹慎而有策略地推進自己的議程，不斷試探界線，並試圖在與歷任美國總統的互動中占據上風，因此原本以為可以繼續使用同樣的方法。她坦言，這套做法在與川普的互動中很長一段時間確實奏效，但「這一次，他碰到了極限」。

精華 FAQ

  • 以方認為協議幾乎沒完成任何核心戰爭目標，反而讓伊朗保住政權、飛彈與代理人網絡，還可能獲得解凍資產與重建資金，整體對以色列極為不利。

  • 最讓以色列不安的是，協議未處理伊朗彈道飛彈與代理人武裝，也把核計畫留待後談，還限制以軍在黎巴嫩行動並要求撤軍，等於放大安全風險。

  • 內唐亞胡長期將以美關係押在川普私人支持上，但協議使以色列失望，外界開始質疑這種做法的代價，並認為他過去對川普的操作已碰到極限。

內唐亞胡 川普 以色列

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