美伊將於瑞士簽署和平協議 頂級度假村大陣仗準備

美伊將簽署和平協議，地點決定於瑞士中部琉森湖畔的頂級度假村布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort），在露台上可見度假村的新建築群與湖景。(中央社)

美伊將於瑞士 簽署和平協議，地點最終決定於瑞士中部琉森湖畔的頂級度假村布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）。17日晚間18時之後全區進入交通管制，瑞士國軍進駐安全部署。

布爾根施托克度假村位於瑞士下瓦爾登州（Kanton Nidwalden）的一座山脊半島上，琉森湖的湖水包圍其北、東、南三側，僅西側有一段狹窄的土地與內陸相連。建築群位在海拔約900公尺高的山脊上，距離湖面約500公尺，因此擁有非常開闊的湖景和阿爾卑斯山的優美景觀。而難以進入的地理形勢，便於維安，是此次美伊將簽署和平協議選址的關鍵。

自17日下午3時起，通往度假村的西側道路已進入管制狀態，僅有峭壁面的高山鐵路上對外通行。記者走訪現場，以水路抵達度假村的峭壁之下，再搭乘登山纜索鐵路上山。船公司的工作人員向中央社表示，晚間6時之後將不再停靠度假村一站，21日週日起才會繼續正常營運。

4時半抵達山頂車站時，已見瑞士國軍開始封鎖最接近度假村的聯外道路，並可見掛有外國使節車牌的車輛駛入。飯店工作人員並提醒遊客，該度假村有重要活動，所有旅客須搭乘5時20分最後一班鐵路下山。

該度假村屬於卡達酒店集團（Katara Hospitality），自2007年收購後進行大規模翻修，現設有能接待國家元首與高規格國際會議的安全配置。近年也是許多國際峰會的舉辦地，如2024年的烏克蘭和平峰會即在此地舉行。

瑞士外交部本週也表示，此地點「是由巴基斯坦和卡達的調解人，以及美國和伊朗共同提議的」。

美伊將於瑞士中部的布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）簽署和平協議，度假村被卡達酒店集團收購後，建築外觀仍保持阿爾卑斯山度假村風格，但內部在服務與設施上加入不少迎合海灣國家高端旅客的需求，如清真飲食選項，並設有能接待國家元首與高規格國際會議的安全配置。(中央社)

瑞士布爾根施托克度假村（Bürgenstock Resort）建築群位在海拔約900公尺高的山脊上，距離湖面約500公尺，擁有開闊湖景和阿爾卑斯山優美景觀。而難以進入的地理形勢，便於維安，是美伊簽署和平協議選址的關鍵。(中央社)