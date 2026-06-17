美釋出美伊臨時協議內容 川普：伊朗不遵守就繼續轟

人在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的川普今天強調，伊朗必須守規矩，否則會遭到美國再次攻擊。「若他們違反協議，我們就會把他們炸個稀巴爛」。(歐新社)

美國與伊朗 將簽署諒解備忘錄，美資深官員今天釋出協議內容，包括船隻在60天內免費通過重要航道荷莫茲海峽 及規劃3000億美元的基金用於伊朗重建與經濟發展。美國總統川普 揚言，若德黑蘭違反協議，就會把他們「炸個稀巴爛」。而伊朗外交部表示正考慮一項方案，將由美伊兩國總統簽署這項協議。

美伊雙方計劃19日在瑞士正式簽署諒解備忘錄，敲定先前達成的協議，並為後續進一步談判鋪路，以結束中東戰爭且嚴格限制伊朗核計畫。

外媒先前報導，伊朗方面將由首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）出席19日的備忘錄簽署儀式，華府則由美國副總統范斯（JD Vance）作為代表。不過，川普（Donald Trump）今天說，他「有可能」親自參與這項備忘錄簽署儀式。

另一方面，美方資深官員今天在電話記者會上表示，這項備忘錄共有14個段落並逐段念出內容。其中包括美國、伊朗及其在當前戰爭中的盟友，透過簽署本備忘錄，宣布立即且永久終止在所有戰線的軍事行動；美國和伊朗承諾最長在60天內（經雙方同意可延長）進行談判並達成最終協議。

其他段落包括美方將結束對伊朗港口的封鎖行動，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運交通將於30天內恢復至戰前水準；美國承諾將在最終協議達成後的30天內，將其軍隊自伊朗周邊地區撤出。

美資深官員指出，這代表的是「假設我們達成了最終協議，我們將把在該地區的兵力部署，恢復至衝突開始前的狀態」。

官員表示，備忘錄段落也寫道，伊朗將盡其最大努力做出安排，確保商船在波斯灣（Persian Gulf）和阿曼海（Sea of Oman）之間航行時，享有為期60天的免費安全通行；美國承諾和夥伴國合作，制定一項金額至少為3000億美元的計畫，用於伊朗重建與經濟發展，這項計畫的實施機制將在60天內、作為最終協議的一部分予以敲定，美國將授予相關金融交易所需的執照、豁免和許可。

其他內容還包括美國承諾，將依最終協議所約定的時程，終止對伊朗的所有類型制裁；伊朗重申，其不得採購或研發核武；美國和伊朗已同意，透過雙方一致同意的機制來解決濃縮物質庫存的處理問題，其最低限度的做法應為在國際原子能總署（IAEA）監督下進行稀釋。

另外，美伊簽署諒解備忘錄後，美國財政部將向伊朗原油及石化產品出口給予制裁豁免；美國承諾，在實施這項諒解備忘錄後，將使伊朗被凍結或受限制的資金與資產完全可供使用。

人在法國參加七大工業國集團（G7）峰會的川普今天則在另一場記者會上強調，伊朗必須守規矩，否則會遭到美國再次攻擊。「若他們違反協議，我們就會把他們炸個稀巴爛」。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，伊朗今天指出，由伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與川普共同簽署諒解備忘錄一事「已擺上檯面」。

伊朗通訊社（IRNA）報導，貝卡伊在新聞簡報會上表示：「這個構想已擺上檯面，仍在考慮範圍內。」