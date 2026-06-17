比核武更可怕 美情報界評估伊朗掌控荷莫茲 還準備另一「經濟殺招」

荷莫茲海峽。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）16日引述3名知情人士報導，美國情報機構近日評估認為，伊朗 如今已能「隨時有效封鎖荷莫茲海峽 」，代表伊朗政權因與美國爆發戰爭，獲得一項足以衝擊全球經濟的強大新能力。

儘管美伊預定19日正式簽署初步和平協議，並以重新開放荷莫茲海峽作為啟動核談判的前提，但伊朗已在本輪衝突中證明自己有能力封鎖荷莫茲海峽。美國情報評估認為，未來類似情況仍可能再次發生。美國必須與伊朗進行密集談判，才能讓荷莫茲海峽全面恢復通航，凸顯伊朗仍握有相當大的籌碼。

一名知情人士強調，這場戰爭已從根本上改變德黑蘭未來運用此類手段的思維模式。「我們現在等於把荷莫茲海峽的控制權交給了伊朗，這是一種比任何核武都更強大的武器。」另一名知情人士則表示，伊朗也已意識到，可將針對海灣國家能源基礎設施的定點打擊作為一項非對稱作戰能力。德黑蘭在本次戰爭中已證明這類手段相當有效，未來仍可作為施壓工具。

CNN已向白宮及國家情報總監辦公室（ODNI）尋求回應。消息人士表示，美國盟邦曾討論在荷莫茲海峽重新開放後，是否建立某種巡防機制，但目前尚不清楚具體如何運作，而最新情報評估已將這種可能性納入考量。

此外，即使美伊即將簽署協議、重啟荷莫茲海峽通航並結束當前衝突，但多名消息人士透露，伊朗仍在規劃一項經濟層面的「核選項」。若與美國的談判破裂，德黑蘭可能要求葉門主要代理勢力「青年運動」封鎖曼德海峽（Bab el-Mandeb）。該海峽連接紅海與印度洋，同樣是全球重要貿易咽喉，也是荷莫茲海峽關閉期間的重要替代航道。

3名知情人士指出，自伊朗封鎖荷莫茲海峽以來，美國情報機構便持續重新評估，伊朗未來可能如何、以及在何種情況下再次利用這項手段。雖然目前尚未形成一致看法，但多名知情人士表示，伊朗之所以信心大增，是因為能夠在不耗費大量資源的情況下，既封鎖海峽又打擊波斯灣國家的能源基礎設施。

2名知情人士表示，如今伊朗已證明自己確實具備封鎖海峽的能力與意圖，因此部分美國官員認為，未來伊朗再次採取這類行動的可能性已經提高。

一名當初參與美伊戰爭軍事規畫的人士警告，失去對荷莫茲海峽的控制，可能成為這個時代最大的戰略失誤，因為美國若不大幅升高軍事投入，幾乎無法有效反制這項籌碼。如今若想扭轉這種局面，除了集結龐大軍力之外，已經別無他法。

綜合來看，近期美國情報評估凸顯了美國總統川普在未充分考慮伊朗封鎖荷莫茲海峽意願的情況下發動衝突所帶來的長遠影響，也引發外界對德黑蘭未來是否會將全球經濟武器化的新疑慮。這項問題已超出任何美伊框架協議所能解決的範圍。