伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達200億至500億美元；其餘較大筆資金包括伊拉克 約150億美元、印度 約70億美元等。

這些資產多為其他國家向伊朗 採購石油的款項，因川普在2018年退出伊朗核協議並恢復制裁而遭凍結。德黑蘭宣稱海外資產至少1000億美元，但專家預估遠低於此，優先目標可能是解凍首批240億美元資產。

倫敦經濟研究智庫「交易所及市場基金會」執行長巴特曼格里吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示，若部分資金被釋出，伊朗領導層將能提高國家貨幣價值並降低通膨。不過，他也說：「伊朗仍將有非常強烈的動機，尋求更廣泛的制裁解除。」

中國長期是伊朗石油最大買家，德黑蘭在中國遭凍結資產估計介於200億至500億美元。由於全球石油交易多以美元結算，美國可透過制裁金融機構、切斷美元體系管道，阻止各國向伊朗支付油款。華爾街日報先前已報導，即使戰爭爆發後，中國仍秘密購買伊朗石油，伊朗也能動用部分資金採購中國機械設備與汽車零件等商品。

除了中國，規模較大的依序包括伊拉克約150億美元，以及印度約70億美元。

伊拉克長期向伊朗購買電力與天然氣，但受美國限制影響，巴格達無法支付相關款項。印度在川普退出歐巴馬時期核協議前，曾是伊朗第二大石油買家，相關採購款後來因美方制裁遭印度銀行扣留。

南韓也曾是伊朗主要石油客戶之一，當地凍結的約70億美元資產，大部分後來因美伊換囚協議轉至卡達保管。

另有60億美元資產存放於卡達。這筆資金原本僅限用於人道用途，但在獲伊朗支持的哈瑪斯2023年10月襲擊以色列後，美國改變原先立場，至今仍未批准卡達轉移相關資金。目前，美伊談判的一大焦點，就是是否恢復伊朗取得這筆資產的權限。

還有其他約80億美元伊朗資產則分散存放於日本、美國、盧森堡與阿曼等地。