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荷莫茲海峽掃雷須耗時40至50天 重回戰前運量要4個月

編譯中心／綜合16日電
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美國與伊朗宣布達成諒解備忘錄後，分析指出，安全風險尚未完全解除，荷莫茲海峽通航量...
美國與伊朗宣布達成諒解備忘錄後，分析指出，安全風險尚未完全解除，荷莫茲海峽通航量恢復至戰前水平可能需要3至4個月。(路透)

美國與伊朗宣布達成諒解備忘錄後，雙方計畫於19日在瑞士簽署相關文件，為中東局勢降溫帶來新進展。然而，全球重要能源運輸通道荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的航運仍未恢復正常，通過海峽的商船數量持續維持低位。分析人士指出，由於安全風險尚未完全解除，加上掃雷及航道安全確認仍需時間，通航量恢復至戰前水平可能需要3至4個月。

中央社引述法新社報導，美伊於14日晚間宣布達成和平協議後，海運情報公司Kpler的數據顯示，荷莫茲海峽的船舶通行量並未明顯增加。15日僅有5艘載運原物料的船隻通過海峽，與前一周的頻率相若；16日截至格林威治標準時間15時，也僅有4艘相關船舶通行。

航運數據公司Kpler在社群平台X表示，雖然外交方面出現進展訊號，但荷莫茲海峽的航運活動仍低於正常貿易時的水準。

綜合路透、華盛頓郵報及大公報報導，目前約有500艘商船仍滯留於海灣地區，可能需要數周時間才能陸續駛離。由於美伊尚未公布荷莫茲海峽恢復通航的具體時間表、安全航線及相關細節，加上外界憂慮海峽周邊可能存在水雷威脅，使不少船東與貿易商持續保持觀望態度。

黑曜石風險諮詢公司管理合夥人埃里克森表示，安全問題是船東最關注的因素，航運業者、船長及船員都對局勢高度警覺，任何誤判、攻擊或政治決策，都可能令局勢再次惡化。

Kpler首席石油分析師史密斯表示，多數船東希望先看到其他船隻安全通過海峽，才會願意重新安排航程。他預計，荷莫茲海峽通航量恢復至戰前每日約130至140艘船舶的水平，可能需要3至4個月。

另一方面，瑞士外交部16日證實，美伊諒解備忘錄簽署儀式將於19日在瑞士比爾根斯托克度假村舉行。美國總統川普16日在法國出席七大工業國集團(G7)峰會期間表示，備忘錄將在正式簽署後對外公布，並稱荷莫茲海峽將在此之前全面重開。

不過，西方分析人士認為，荷莫茲海峽短期內難以立即恢復全面通航，原因之一是掃除可能存在的水雷作業可能需要40至50天，相關安全檢查及航運安排亦需要時間。

儘管美伊即將簽署諒解備忘錄，部分伊朗民眾對和平前景仍保持謹慎。德黑蘭34歲出租車司機禮薩表示，現在慶祝為時過早，只有雙方最終達成協議，解除美國對伊朗的制裁，才能帶來真正和平。

精華 FAQ

  • 雖然外交上出現進展，海峽通行量仍未明顯增加，15日與16日通過的載運原物料船舶都只有少數，顯示商船對安全仍採觀望態度。

  • 主因是可能存在水雷威脅，且掃雷作業、安全航線確認與航運安排都需要時間，西方分析人士估計，相關作業可能要40至50天才能完成。

  • Kpler分析師認為，若要回到每日約130至140艘的戰前水平，可能還需3至4個月；多數船東也傾向先觀察其他船隻安全通過再恢復運航。

荷莫茲海峽 伊朗 瑞士

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