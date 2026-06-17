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美伊協議還有變數？伊朗堅持以色列撤出黎巴嫩

編譯尤寶琪／綜合報導
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伊朗外交部長阿拉奇堅持以色列要全部撤出黎巴嫩南部，否則就算違反美伊和平協議。(歐...
伊朗外交部長阿拉奇堅持以色列要全部撤出黎巴嫩南部，否則就算違反美伊和平協議。(歐新社)

伊朗外交部長16日表示，結束與美國戰爭的初步協議將要求以色列黎巴嫩撤軍，而有鑒於以色列已經拒絕了這一條件，美伊協議恐面臨破裂，導致全面戰爭重新爆發。

這項尚未公開的美伊協議，雙方官員時不時對協議內容的解讀仍相互矛盾。雖然以色列並非協議的締約方，但它在2月28日與美國一起對伊朗發動空襲，因此也捲入了這場戰爭；以色列同時也在黎巴嫩，與伊朗支持的真主黨(Hezbollah)武裝組織交戰，並占領了該國大片領土。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示，以色列繼續占領黎巴嫩南部，那就算違反協議；阿拉奇指出：「如果以色列軍隊不從他們在戰爭期間占領的領土撤出，戰爭就還沒有徹底結束。」

不過，一位不願透露姓名的美國官員在談到協議概要時聲稱，該協議並未要求以色列撤軍；以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)15日表示，「只要有必要」，以色列就將會繼續留在黎巴嫩。

結束戰爭的談判在此之前，就已經因類似的分歧而受阻，導致長期但脆弱的停火未能轉化為永久性的停止敵對行動，並導致全球能源供應關鍵水道荷莫茲海峽，一直處於關閉的狀態。

此外，瑞士外交部指出，協議的簽署儀式將於19日在位於琉森(Lucerne)附近的布爾根施托克(Burgenstock)度假村舉行；外交部官員16日表示，該地點是由巴基斯坦和卡達調解人以及美國和伊朗共同提議的。

巴基斯坦表示，該協議要求停止包括在黎巴嫩在內的所有軍事行動；而伊朗外長要求以色列撤軍，將讓情況變得更複雜，以色列陷入試圖削弱真主黨軍事能力，同時不破壞其最重要盟友美國所倡導之協議的兩難之中。

黎巴嫩問題只是在簽署停火協議前仍未解決的幾個重大問題之一；該協議旨在為這場持續數月的戰爭帶來實質性的停火。這場戰爭已在中東地區造成數千人死亡，並導致燃料、食品和其他基本商品的價格飆升，其影響遠遠超出該地區。

以軍戰車及無人機16日陳列駐守黎巴嫩南部與以色列的交界地區，隨時反擊真主黨空襲。...
以軍戰車及無人機16日陳列駐守黎巴嫩南部與以色列的交界地區，隨時反擊真主黨空襲。(歐新社)

以軍戰車16日陳列駐守黎巴嫩南部與以色列的交界地區，隨時反擊真主黨空襲。(歐新社...
以軍戰車16日陳列駐守黎巴嫩南部與以色列的交界地區，隨時反擊真主黨空襲。(歐新社)

精華 FAQ

  • 伊朗外交部長阿拉奇表示，若以色列不從戰爭期間占領的黎巴嫩領土撤出，就不能算真正結束戰爭，並認為這是停火協議必須包含的重要條件。

  • 一名美國官員指出，協議概要並沒有要求以色列撤軍，顯示美伊雙方對條款理解不一致，也使原本脆弱的停戰談判再添不確定性。

  • 因為以色列仍在黎巴嫩與真主黨交戰並占領部分地區，若撤軍條件無法談攏，協議可能破裂，戰事甚至可能重新升高並衝擊區域穩定。

以色列 伊朗 黎巴嫩

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