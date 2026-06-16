美伊初步協議3000億元條款細節曝光 亞洲4國將參與

川普總統16日於法國出席G7峰會期間的晚宴。(路透)

美伊 預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，外傳川普 政府將提供德黑蘭3000億美元重建基金，被形容是協議中「最具政治爆炸性的條款之一」。路透引述直接消息人士澄清，這筆3000億美元是針對伊朗 的私人投資，範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸；除了美國，來自南韓、日本、新加坡與馬來西亞等國企業已承諾參與。

政治新聞網站Axios指出，3000億美元條款的爭議在於，批評人士認為美國總統川普走回2015年核協議老路，用解凍資金換取伊朗核讓步，甚至加碼重建基金。

川普15日駁斥3000億美元重建基金為假新聞，並於16日表示將公開諒解備忘錄內容，但預計有待雙方正式簽署後。白宮並反駁，相關討論遭伊朗錯誤資訊帶偏，強調初步協議以「按表現給付」為準。

路透16日引述直接知情人士報導，這項3000億美元基金並非重建或賠償計畫，不會動用任何政府資金或補助，來自美國、波灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲與非洲的企業已同意提供資金；範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸等領域。

一名伊朗高層告訴路透，德黑蘭原先要求美國賠償4000億美元戰爭損失，但華府拒絕。之後，雙方提出成立「重建與發展基金」（Reconstruction and Development Fund）；Axios稱這是卡達的構想。

消息人士表示，這項基金設想由區域國家透過貸款擔保、信用額度，或直接出資協助重建戰爭受損設施；但這與美國解除對伊朗制裁、釋放凍結資產的談判完全分開，兩者目的與時程不同。

消息人士指出，南韓、日本、新加坡、馬來西亞與美國的企業都已承諾參與，但拒絕提供完整名單和說明基金將由誰管理，僅表示細節仍待敲定。

消息人士稱，基金要等最終協議簽署後才會成立並運作；在60天談判期間，管理團隊將先與伊朗及投資人規畫、界定相關項目。

Axios報導，立即來看，協議將允許伊朗在60天談判期間透過臨時制裁豁免，恢復出售石油。美軍解除海上封鎖，德黑蘭可能迅速取得龐大收入。不過，伊朗是否能立即動用海外凍結資金，美伊說法仍有分歧。一名美國高層透露，依照伊朗的表現，美方可能表現善意，即鬆綁制裁或提供凍結資金。

長遠而言，若達成最終核協議，美國承諾依雙方同意時程解除對伊制裁；但前提是伊朗交出高濃縮鈾、暫停未來鈾濃縮，並接受配套查核機制。

伊朗是中東主要經濟體之一，擁有全球第2大天然氣、第4大石油儲量，以及逾9200萬年輕且受教育人口，工業基礎多元，石化、礦業、觀光與農業潛力龐大；但過去40年受美國與國際制裁影響，長期被排除在全球資本市場之外，幾乎未吸引大規模外資。