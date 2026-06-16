海事追蹤商：美伊談妥和平協議後 荷莫茲海峽航運仍清淡
美國和伊朗14日傳出達成和平協議，美國承諾將讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復開放。但商業海事追蹤資料顯示，至今通過這條戰略水道的貨運船隻仍然屈指可數。
法新社報導，美國和伊朗達成協議來結束中東戰爭的消息在14日晚間宣布後，根據海運情報公司Kpler的資料，昨天只有5艘載運原物料的船隻通過荷莫茲海峽，與前一週頻率相似；而今天截至格林威治標準時間15時也只有4艘。
Kpler在社群媒體平台X發文表示：「儘管出現外交上有進展的信號，荷莫茲海峽的航運仍低於正常貿易時的水準。」
美國總統川普（Donald Trump）昨天說，船隻已開始航離荷莫茲海峽，待美國和伊朗19日簽署協議後，這道海峽便會「完全」恢復開放。
伊朗政府今天也指出，美國軍方4月13日起對伊朗港口採取的封鎖行動，已提前在協議正式簽署前解除。
不過航運組織提醒，有關荷莫茲海峽重啟需經過哪些步驟，以及將海峽中的水雷清除需要多久時間，仍然不確定。
Kpler也說，荷莫茲海峽航運關鍵問題仍懸而未決，包括通行的安全性、費用及確保安全通過的安排。
雖然外交上出現進展，但船運市場仍觀望安全風險與通行條件。Kpler指出，通行量低於正常水準，顯示業者尚未完全恢復信心。 Kpler表示，協議宣布後隔天只有5艘原物料船通過，翌日截至15時也僅4艘，與前一週頻率相近，顯示恢復速度非常有限。 航運組織與Kpler都指出，通行安全、相關費用、護航或安保安排，以及清除海峽水雷所需時間都仍不明朗，這些都影響復航速度。
精華 FAQ
雖然外交上出現進展，但船運市場仍觀望安全風險與通行條件。Kpler指出，通行量低於正常水準，顯示業者尚未完全恢復信心。
Kpler表示，協議宣布後隔天只有5艘原物料船通過，翌日截至15時也僅4艘，與前一週頻率相近，顯示恢復速度非常有限。
航運組織與Kpler都指出，通行安全、相關費用、護航或安保安排，以及清除海峽水雷所需時間都仍不明朗，這些都影響復航速度。
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