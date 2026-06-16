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以色列空襲黎巴嫩釀4死 伊朗軍方揚言嚴厲回應

中央社／德黑蘭16日綜合外電報導
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美國近日與伊朗同意終止包括黎巴嫩衝突在內的中東戰爭後，伊朗軍方今天揚言對以色列空襲黎巴嫩南部釀4死一事做出嚴厲回應。

法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）表示：「猶太復國主義政權這支殺害兒童的軍隊，若不停止在黎巴嫩南部的侵略行為，將面臨伊朗伊斯蘭共和國強大武裝部隊的嚴厲回應。」

軍方聲稱，自以色列與黎巴嫩達成停火協議後，以色列違反該協議多達「84次」。

精華 FAQ

  • 伊朗作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部表示，若以色列不停止在黎巴嫩南部的侵略行為，伊朗伊斯蘭共和國的強大武裝部隊將作出嚴厲回應，措辭相當強硬。

  • 報導指出，以色列空襲黎巴嫩南部造成四人死亡，成為伊朗軍方公開表態、要求對方停止行動的重要背景，也使區域緊張情勢再度升高。

  • 伊朗軍方聲稱，自以色列與黎巴嫩達成停火協議後，以色列已違反協議多達八十四次，並以此強調其持續在黎巴嫩南部採取侵略行動。

以色列 黎巴嫩 伊朗

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