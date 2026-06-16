戰時領導表現挨批 內唐亞胡仍宣布競選連任以色列總理

以色列總理內唐亞胡15日出席記者會。(美聯社)

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他打算參加今年稍晚舉行的大選，儘管國內對他在戰時領導表現有所批評。

內唐亞胡是以色列史上任期最長的總理，目前仍在接受貪腐審判。近幾個月來，反對派領袖對內唐亞胡批評聲浪日增，指責他未能達成自己於2023年10月哈瑪斯 （Hamas）襲擊以色列後所設定的戰爭目標。

內唐亞胡在一場電視記者會中表示：「我將參加大選，並且要贏得勝利。」這是他自美國和伊朗 達成和平協議以來，首次對外發表談話。

以色列政壇今天均譴責美伊協議，認為協議內容無法保障以色列的利益。

前總理班奈特（Naftali Bennett）表示，這對以色列安全而言是「危險的轉捩點」。班奈特是今年大選的主要競爭者。

美國總統川普在本月初接受美國媒體訪問時，曾公開質疑內唐亞胡是否會再次參選。而內唐亞胡所領導的右翼聯合黨（Likud Party）隨即宣布，內唐亞胡將尋求連任。

以色列大選預定於10月底前舉行。

內唐亞胡歷經多個任期，擔任總理近20年，而他最近也出現了健康問題。今年稍早，他透露曾動手術，成功切除前列腺上一顆「小型、早期的惡性腫瘤」。