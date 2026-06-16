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美伊協商新變數？不顧美反對 伊朗暗示未來要對荷莫茲海峽船舶收費

編譯簡國帆／即時報導
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伊朗15日暗示，計劃根據還沒具體說明的服務，對行經荷莫茲該海峽船舶收取費用。(路...
伊朗15日暗示，計劃根據還沒具體說明的服務，對行經荷莫茲該海峽船舶收取費用。(路透)

美國與伊朗預定19日簽署延長停戰並重啟荷莫茲海峽的諒解備忘錄（MOU），儘管美國總統川普宣布荷姆茲海峽將重新開放且「永久免通行費」，但伊朗15日暗示計畫根據還沒具體說明的服務，對行經荷莫茲該海峽船舶收取費用，成為美伊後續協商的最新變數。

紐約時報報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）15日表示，伊朗「並非尋求徵收過境通行費，但將針對（伊朗）所提供的服務收取費用」。目前還沒有伊朗將提供何類服務的跡象。伊朗官員已表示，可能會評估徵收環境費用。

在荷莫茲海峽徵收通行費違反國際法，但國際法允許針對特定服務收取部分費用，若伊朗果真收費，可能會增添行經荷莫茲海峽的船舶的成本與複雜性，為全球國際水域航運立下危險先例。

這項暗示也將增添美伊談判的不確定性。美國總統川普表示，「我們希望它（荷莫茲海峽）免費」通行，國務卿魯比歐5月也拒絕通行荷莫茲海峽要付費的想法，「這不可能發生」，「這是不可接受的。如果他們（伊朗）繼續追求這個目標，將使得外交協議變得不可行」。

彭博資訊報導，白宮官員透露，美伊達成的備忘錄將明確規範荷莫茲海峽在60天的期限內免通行費，美國也希望把這項條款納入正式協議，近來石油業主管也已表示，石油業無法接受美國允許任何一方對行經荷莫茲海峽的船舶收費。

伊朗官員3月表示，可能開始對在行經荷莫茲海峽的船隻收費，5月已成立了「波斯灣海峽管理局」（PGSA），聲稱將管理「安全通行許可」。伊朗與阿曼5月也討論了一套船舶付費機制，根據提供的服務收費。

海事法專家認為，法律上而言，收取通行費與為實質服務（例如在港口提供廢棄物處理服務）而收取的費用之間，有其區別，在荷莫茲海峽的情況下，要求過去都免費使用這條水道的船隻，必須免費的做法，不會只因改稱為服務費就合法。

美國海軍戰爭學院（NWC）海事戰略主席霍姆斯（James R. Holmes）表示：「國際法沒有任何條文允許沿海國家對通過天然水道的行為收費，不管是叫通行費、服務費或其他名稱」，「荷莫茲海峽是天然水道，就我所知，伊朗唯一會收費的『服務』，就是不攻擊商船」，相較於蘇伊士運河與巴拿馬運河等人工水道所收取的服務費用，伊朗「未達（收費）標準」。

精華 FAQ

  • 伊朗外交部表示，並非要徵收過境通行費，而是要就其提供的服務收費，外界推測可能涉及環境費或安全通行許可，但具體內容仍未公開。

  • 美方認為荷莫茲海峽應維持免費通行，若任何一方對天然水道收費，將使外交協議難以落實，也會增加全球航運成本與不確定性。

  • 國際法通常不允許對天然海峽任意徵收通行費，但可對特定服務收費；若伊朗推進此舉，可能被視為危險先例，並使船舶面臨更高成本與操作複雜度。

荷莫茲海峽 伊朗 紐約時報

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