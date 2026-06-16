美以關係生變？內唐亞胡：與川普難免意見不合

川普總統(左)、以色列總理內唐亞胡(右)。(路透)

紐約時報15日分析，以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)原想透過伊朗戰爭在歷史留名，但如今美國與伊朗宣布和平協議架構，以色列最為念茲在茲的重要項目卻都沒有納入，停火方式恐讓內唐亞胡反而名譽受損。

美伊和平協議全文尚未公布，以色列沒有直接參與談判。根據14日公布的協議架構，伊朗彈道飛彈庫存並沒有受限，也沒有遏止伊朗對黎巴嫩 真主黨(Hezbollah)、葉門民兵組織「青年運動」(Houthis)等區域代理人的資金援助，這些組織現正利用自己的軍火彈藥攻擊以色列。事實上，協議對伊朗解除制裁之後，十億計數的資金將獲准流入伊朗銀行戶頭，讓伊朗得以進一步壯大這些代理人。

限制伊朗核子計畫是以色列最關切的重點，也是內唐亞胡從政生涯第一要務，但伊朗高濃縮鈾庫存將如何處理、是否能繼續濃縮核燃料，目前都不清楚。

雖然以色列官員對於協議框架提出異議，但伊朗官員14日說，立即生效的協議架構內容是「所有戰線軍事行動全面停止，包括黎巴嫩」。

如此一來，以色列針對真主黨的行動可能受到束縛。

內唐亞胡15日晚間在記者會上說，以色列將對包括黎巴嫩在內的各種威脅「保留行動自由」。

至於與川普 總統對於協議看法分歧，內唐亞胡僅表示，與川普經常看法一致，「但也有看法不一樣的時候」。

以色列財長莫崔赫(Bezalel Smotrich)15日則在社群媒體寫道，伊朗協議對以色列與整個自由世界「都是件壞事」。

10月就將面臨改選的內唐亞胡目前民調落後。川普原本是內唐亞胡最重要的政治資產，最近幾周川普卻頻頻公開反駁內唐亞胡。川普一方面稱讚新任伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)務實，另一方面批評內唐亞胡「瘋狂」、「忘恩負義」、「缺乏判斷力」。

內唐亞胡陷入進退兩難，耶路撒冷郵報前總編輯卡茨(Yaakov Katz)說，美伊協議讓以色列區域戰略地位回到2023年10月7日哈瑪斯突襲之前。

美國與伊朗預計19日在瑞士簽署停戰協議，終於露出和平曙光。圖為德黑蘭街頭伊朗青年比出勝利手勢。（歐新社）