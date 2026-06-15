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美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

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美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

編譯周辰陽／即時報導
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美軍4月24日發布照片顯示，驅逐艦「佩羅塔號」執行海上封鎖任務。(路透／美國海軍...
美軍4月24日發布照片顯示，驅逐艦「佩羅塔號」執行海上封鎖任務。(路透／美國海軍)

美國總統川普15日表示，美國與伊朗19日簽署合作備忘錄（MOU）後，荷莫茲海峽將全面解封。不過，伊朗官方媒體Press TV則引述消息人士稱，至少3艘伊朗油輪和2艘載運民生必需品的貨輪，已成功「突破」美國海軍封鎖並恢復通行。

Press TV指出，這些船隻於15日晚間恢復通行，成為伊朗與美國最新敲定MOU後的首個具體成果。知情海事消息人士表示，這些船隻因美國對伊朗航運實施封鎖而滯留數月，如今已在未受阻攔的情況下通過國際水域。

美國與伊朗在巴基斯坦與卡達斡旋下達成最終版MOU，內容包括要求美方作為全面停止敵對行動安排的一部分，立即停止對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書處15日凌晨證實此事，並透露備忘錄含有終止美國對伊朗海上封鎖的條款。消息公布不到24小時，伊朗官方媒體便宣稱已有多艘伊朗船舶成功恢復通行。

美國與以色列2月起與伊朗爆發衝突，伊朗則發動多波報復行動，同時關閉荷莫茲海峽。Press TV稱，美軍於4月開始實施海上封鎖，攔截並攻擊試圖突破封鎖的油輪，但伊朗原油出口仍持續進行。隨著美伊雙方在巴基斯坦與卡達斡旋下達成初步和平協議，報導認為，伊朗油輪與貨輪未來將可自由航行於伊朗及國際水域。

精華 FAQ

  • Press TV引述消息人士稱，至少三艘伊朗油輪與兩艘運送民生必需品的貨輪，已在15日晚間恢復通行，並未受阻攔地通過國際水域。

  • 據報美伊在巴基斯坦與卡達斡旋下達成最終版MOU，內容要求美方作為停止敵對行動的一部分，立即終止對伊朗的海上封鎖。

  • 報導指出，伊朗官媒將此次通行視為首個具體成果，並認為若協議落實，伊朗油輪與貨輪未來可望在伊朗及國際水域自由航行。

伊朗 巴基斯坦 荷莫茲海峽

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