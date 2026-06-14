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受困波灣3個月的LNG船開往荷莫茲海峽 LNG價格大跌

編譯葉亭均／即時報導
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阿曼沿岸的荷莫茲海峽仍停泊許多船隻。(路透)
阿曼沿岸的荷莫茲海峽仍停泊許多船隻。(路透)

一艘液化天然氣（LNG）運輸船在受困於波斯灣超過三個月後，現在顯然正朝著荷莫茲海峽航行，值此之際，美國與伊朗表示雙方已達成終結戰爭的協議，美國總統川普隨後發文表示，海峽將於周五開放。

根據彭博彙整的船舶追蹤資料顯示，名為Disha的LNG運輸船目前位於阿聯北方海域，正接近阿曼。該船長期租賃給一家印度國營天然氣進口商。

資料顯示，Disha大約於3月1日在卡達拉斯拉凡天然氣出口設施裝載一批LNG貨物，但此後一直無法駛離波斯灣。

然而，截至周一清晨，荷莫茲峽周邊的其他船舶活動仍相當有限。儘管美國宣布並獲伊朗證實已達成相關協議，但由於協議細節尚未公開，船東與能源交易商仍保持謹慎態度。

從2月底美國與以色列對伊朗展開軍事打擊以來，荷莫茲海峽實際上一直處於封閉狀態。即使美伊達成的協議理論上能夠解除航道封鎖，並終結雙方互相實施的封鎖措施，但實際恢復正常通航仍將面臨不少挑戰，因為伊朗憑藉對荷莫茲海峽的控制權，仍握有相當大的戰略籌碼。

受上述消息影響，歐洲天然氣價格在周一亞洲早盤一度下跌5.8%。若LNG船隻能恢復經由荷莫茲海峽運輸，將有助於緩解自3月以來推升歐洲與亞洲天然氣價格的供應緊張局面。

油價也在開盤後大幅走低，布蘭特原油價格一度重挫超過4%，下探至每桶83.51美元；西德州原油期貨也挫跌4.4%，至每桶81.11美元。

精華 FAQ

  • 彭博追蹤資料顯示，Disha目前位於阿聯北方海域，正接近阿曼，疑似朝荷莫茲海峽前進；它原本在3月1日於卡達拉斯拉凡裝載LNG後，便一直受困波斯灣無法離開。

  • 消息帶動歐洲天然氣價格在周一亞洲早盤一度下跌5.8%；油價也同步走弱，布蘭特原油一度跌逾4%，西德州原油期貨則下挫4.4%，反映供應緊張預期暫時緩解。

  • 因協議細節尚未公開，船東與交易商仍在觀望；且自2月底軍事打擊後海峽實際封閉，伊朗仍掌握荷莫茲海峽戰略控制權，正常通航要恢復仍面臨不少不確定性。

荷莫茲海峽 伊朗 印度

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