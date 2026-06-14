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伊朗總統：伊朗最高國家安全委員會已決定推進談判

新華社德黑蘭14日電
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伊朗總統裴澤斯基安。(新華社資料照)
伊朗總統裴澤斯基安。(新華社資料照)

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台14日晚報導，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示，伊朗最高國家安全委員會已經作出繼續開展談判的決定。

裴澤斯基安說，推動談判是最高國家安全委員會正式通過的決定，相關工作將在既定框架內推進。當天稍早時候，裴澤斯基安表示，有關戰爭與談判等重大事務的決策權屬於伊朗最高領袖和最高國家安全委員會，各政治派別都應遵循相關決定。

同日，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體上說，黎巴嫩抵抗力量的行動以及伊朗的外交努力，將有助於保障黎巴嫩主權和領土完整，並阻止以色列的戰爭挑釁。

據伊朗媒體當天稍早時報導，伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾就黎巴嫩局勢表示，「伊斯蘭戰士的回應即將到來」。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿卜杜拉希稱，伊朗武裝部隊「手指已扣在扳機上」，敵人的任何誤判都將招致伊方針對其心臟地帶的打擊。

伊朗外交部14日也發表聲明，強烈譴責以色列當天對黎巴嫩首都貝魯特南郊居民區發動軍事襲擊，稱此次襲擊不僅侵犯黎巴嫩的主權和領土完整，也嚴重違反4月8日達成的伊美臨時停火協議。伊朗外交部表示，美國應對以色列針對黎巴嫩和伊朗的相關行動及其後果承擔直接責任。聲明強調，伊朗將採取一切必要措施維護自身合法權益。

精華 FAQ

  • 裴澤斯基安表示，伊朗最高國家安全委員會已正式決定繼續開展談判，相關工作將在既定框架內推進，顯示伊朗仍保留外交協商空間。

  • 裴澤斯基安指出，涉及戰爭與談判等重大事務的決策權，屬於伊朗最高領袖與最高國家安全委員會，各政治派別都必須遵循其決定。

  • 伊朗外交部強烈譴責以軍空襲貝魯特南郊居民區，指其侵犯黎巴嫩主權並違反停火協議，並稱美國也應負直接責任，伊朗將採取必要措施維護權益。

伊朗 以色列 黎巴嫩

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