伊朗強硬派神秘人曝光 67歲革命衛隊總司令被起底 「每次內鬥都贏」

美伊接近達成停戰協議之際，伊朗對美談判強硬派的關鍵人物──伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪浮上檯面。圖為2011年9月，時任內政部長的瓦希迪出席在德黑蘭的閱兵儀式。(美聯社)

美伊接近達成停戰協議之際，象徵伊朗 對美談判強硬派的關鍵人物浮上檯面，他是伊斯蘭革命衛隊新任總司令瓦希迪。華爾街日報引述知情人士形容，瓦希迪不只是革命衛隊代表人物，更是強硬派中最有影響力、最強勢的操盤手，是美伊遲遲難以拍板協議的最大障礙。目前他仍掌握談判走向，主張堅持到要求獲得滿足為止。

67歲的瓦希迪（Ahmad Vahidi）在前任總司令於戰爭首日遭擊斃後，接掌伊朗這支最具權力的武裝力量，麾下20萬大軍負責執行荷莫茲海峽 封鎖令，這是伊朗對美談判的王牌。數月來，他在每一次談判與戰爭決策中輾壓象徵溫和派的伊朗總統裴澤斯基安與外長阿拉奇，也正是他說服伊朗最高安全委員會拍板上周末對以色列 的新一波軍事行動。

瓦希迪主張，伊朗必須先重建軍事嚇阻力，才能在對美談判中取得更大籌碼。他反對迅速妥協，要求協議必須納入以色列停止攻擊真主黨、保護伊朗飛彈庫存、解凍海外資金，且不得限制這些資金用於軍事支出。

報導指出，瓦希迪是1979年參與創建革命衛隊的元老，23歲便接掌情報部門，在1988年協助成立精銳的聖城部隊（Quds Force）並擔任部隊首任指揮官。1990年代，他在聖城部隊任內協助扶植真主黨成為黎巴嫩主導的軍事力量。

瓦希迪也長期深耕伊朗國防與安全體系，曾任國防部長、內政部長與革命衛隊副司令。美國財政部指控，他在 2009年擔任國防部長期間，參與伊朗飛彈、無人機與核計畫採購，美方隔年對他實施制裁。瓦希迪2022年擔任內政部長監督鎮壓造成庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，後續爆發女性權利抗議。

此外，阿根廷2007年透過國際刑警組織對瓦希迪發布逮捕令，指控他涉入1994年布宜諾斯艾利斯猶太社區中心爆炸案。

田納西大學查塔努加分校伊朗安全部門專家戈爾卡爾（Saeid Golkar）指出，瓦希迪雖歷練完整，卻缺乏戰時指揮經驗，主要背景仍在情報領域。戈爾卡爾形容，這樣的人選接掌革命衛隊「幾乎前所未有」，也反映更有能力且爭議較少的指揮官，已在與美國和以色列的戰爭中遭擊斃。

接掌革命衛隊後，瓦希迪很快展現主導地位，多次與裴澤斯基安及阿拉奇等發出互相矛盾的訊息。部分斡旋人士有時會直接向瓦希迪取得說法。

儘管權勢如日中天，瓦希迪如今也身處危險高位；美國與以色列近年已接連擊斃多名革命衛隊高層，包括瓦希迪的前任及前聖城軍指揮官蘇雷曼尼。