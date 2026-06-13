美以開戰養出「伊朗3.0」紐時：神權走向軍權硬實力

多艘船舶與油輪4月18日於荷莫茲海峽、靠近阿曼一側。(路透)

紐約時報 報導，美國與以色列 對伊朗 開戰，原本意在推翻伊朗政權、根除核威脅，但近4個月過去，兩大目標都未徹底達成，反而催生外界所稱的「伊朗3.0」。如今的德黑蘭政權不再以神權為主，更像由伊斯蘭革命衛隊主導的軍事政權；這批新領導層更敢冒險、也更能承受壓力，恐更堅持推進核計畫。

伊朗後續的長期目標包括防止未來再遭攻擊、分化緩解波灣阿拉伯國家對伊政策、推動阿拉伯世界進一步疏遠以色列，以及削弱美軍在中東的存在與能力。前以色列軍事情資官員、伊朗問題專家希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說，一場意在阻止伊朗擁有核武而發動的戰爭，最後反而可能使伊朗更加破釜沉舟。

紐時描述，伊朗新一代具軍事色彩的領導人已經挺過美以所能施加最嚴峻的打擊，政權不僅存活，且保有重要的軍事與核能力，安全體系仍牢牢掌握國家治理、社會與外交政策。

英國智庫「皇家國際事務研究所」中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，如今的伊朗由「更年輕、更大膽的一代」掌權。美國前外交官、卡內基國際和平基金會研究員米勒（Aaron David Miller）則形容，伊朗正經歷「從神權走向硬實力」的轉變。

這批新領導層相信，即使戰火再度升高也能存活，且美國總統川普不僅無意重啟全面戰爭，還限制以色列擴戰。因此，新政府展現更強硬的談判立場，願意承受代價捍衛核心利益，這點與已故最高領袖哈米尼的謹慎態度截然不同。

「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）分析，美以未能透過戰爭達成的目標，也不可能靠進一步施壓達成。他說，伊朗認為最糟的時刻已經過去，因此將繼續捍衛核心要求，包括濃縮鈾權利、彈道飛彈計畫，以及對真主黨、哈瑪斯與葉門青年運動等代理勢力的支持。

不過，儘管願意冒險，伊朗仍希望達成協議，緩解國內日益惡化的經濟壓力，出口戰爭期間積存的石油。

專家認為，即使達成協議，伊朗可能只會有限度暫停濃縮活動，並處理部分高濃縮鈾庫存，但仍會保留核知識、基礎設施與先進離心機。加上伊朗可隨時祭出「王牌」，即封鎖荷莫茲海峽。這些都將成為防止美以再次攻擊的籌碼，也讓德黑蘭在戰後更有底氣提高要求，包括要求解凍約240億美元資產，以及向通行荷莫茲海峽的船隻收費。

希特里諾維奇與其他專家指出，美伊戰爭前，德黑蘭在日內瓦向川普特使提出的條件，其實比目前核談判桌上的方案更優惠。

不過，專家也警告，伊朗可能因過度自信而誤判情勢。

即使初步協議順利達成，雙方恐怕仍難以處理完整核協議等棘手問題，類似川普協助斡旋的加薩協議，最終可能長期陷入「不戰不和」的模糊狀態。這對伊朗反而有利，因為川普將持續承受開放荷莫茲海峽、穩定能源與大宗商品市場的壓力。