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川普要簽美伊協議了 內唐亞胡遭批把以色列變「附庸國」

編譯周辰陽／即時報導
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以色列總理內唐亞胡4月21日在耶路撒冷赫茨爾山軍事公墓出席以色列陣亡將士紀念日（...
以色列總理內唐亞胡4月21日在耶路撒冷赫茨爾山軍事公墓出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）儀式。(路透)

以色列總理內唐亞胡原本寄望對伊朗戰爭能促成德黑蘭政權更迭，但美國總統川普卻告知，美伊預計在數天內簽署協議。距離以色列大選僅剩4個月之際，內唐亞胡也因此挨批只是接受川普提出的和平條件，讓以色列淪為美國的「附庸國」。

Axios報導，川普11日晚間打電話給內唐亞胡，帶來一項他不願聽到的消息：美國預期將在數天內與伊朗簽署協議。一名美方資深官員透露，川普告訴內唐亞胡：「這就是協議。這是一項很棒的協議，現在是結束這場戰爭的時候了。」

德黑蘭與華府官員目前都表示，協議已相當接近達成，但尚未正式敲定。華府一些人士認為，即使協議生效，內唐亞胡仍可能扮演破壞者的角色。不過，一名美國官員向Axios表示，內唐亞胡與川普通話時，似乎已認知到自己無法阻止川普簽署協議。

以色列與伊朗本週稍早衝突升級之際，內唐亞胡原本計劃對能源與基礎設施發動大規模打擊，但在最後一刻遭川普阻止。一名直接知情的美方消息人士表示，內唐亞胡此後大致被排除在談判之外，甚至不得不致電華府盟友，打探川普談判進展。

一名知情人士指出，川普11日在真實社群發文宣稱已達成協議，讓內唐亞胡感到意外。根據該名美國官員說法，川普約一小時後致電內唐亞胡時，他並未強烈反對，也沒有提出太多爭辯，並表示相信川普會確保最終協議能夠回應雙方對伊朗核計畫的共同關切。

這名美國官員表示：「畢比（內唐亞胡暱稱）大概已經明白，協議即將達成，而他無法阻止。」

Axios指出，內唐亞胡與其他以色列官員在公開場合都謹慎避免批評川普，但私下對即將達成的協議抱持高度懷疑。其中一項憂慮是，協議簽署、戰爭結束後，伊朗可能只是拖延後續談判，而不會真正對核計畫作出讓步。以方也擔心，由於協議中的停火安排同樣適用於黎巴嫩，川普政府未來可能限制以軍對真主黨的行動自由，並要求每一次空襲都需事先與美方協商。

對內唐亞胡而言，若在未達成其公開宣示目標的情況下共同簽署終戰協議，將是一次重大的戰略與政治挫敗。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導稱，川普在11日晚間致電內唐亞胡，直接告知美國預期會在數天內與伊朗簽署協議，並強調這是結束戰爭的時候。

  • 內唐亞胡原本希望對伊朗的戰爭能促成德黑蘭政權更迭，甚至計畫擴大打擊能源與基礎設施，但最後被川普阻止，談判也被排除在外。

  • 以方憂心伊朗只會拖延後續核談判，未真正讓步；同時若停火也涵蓋黎巴嫩，川普政府可能限制以軍對真主黨的空襲自由。

以色列 川普 伊朗

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