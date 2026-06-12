停戰近了？川普讚伊朗外長表態「非常正面」 美官員曝最高領袖態度

伊朗民眾11日行經德黑蘭瓦納克廣場一面大型政治看板，上面繪有伊朗飛彈與一把劍。(歐新社)

伊朗 外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日表示，伊朗與美國就延長停火、重新開放荷莫茲海峽及啟動伊朗核計畫談判所達成的協議，「從未像現在這麼接近」。作為主要調解者之一的巴基斯坦 總理夏里夫（Shehbaz Sharif）也在X發文透露，和平協議文本已達成共識，目前正與各方協調下一步安排。

Axios報導，阿拉奇一開始在X發文表態，是德黑蘭方面迄今對未來幾天達成協議前景最正面的訊號，似乎也意在防止協議因各方爭奪話語權而破局。美國總統川普 隨後也在真實社群轉發阿拉奇X貼文的截圖。儘管他因伊朗官媒有關協議內容的報導表達不滿，但接受Axios簡短訪問時仍表示，認為阿拉奇的貼文「非常正面」。

根據伊朗官媒說法，伊朗在簽署協議後將立即獲得數十億美元遭凍結資產。川普則要求伊朗方面公開澄清相關報導，並聲稱德黑蘭私下已「為散布錯誤資訊道歉」，但目前尚不清楚相關訊息是透過何種方式傳達。他還表示，仍認為協議可能在本周末或15日簽署。

一名美方資深官員在簡報會上表示：「我們還沒有真正抵達終點線，但已經非常接近了。」他接著指出：「我們預期未來幾天內就會簽署這項協議。如果是今天早上，我可能會說完成度是75%；現在大概更接近80%至85%，但還不是100%。」

這位官員透露，在伊朗「非常複雜」的體制內，大多數握有權力的人都希望簽署協議，但部分官員私下認為協議內容仍不夠強硬。他說，美方看到革命衛隊、強硬派以及文人領導層之間存在廣泛共識，認為這是一項良好且可接受的協議；白宮也已從伊朗文職與軍方官員處得知，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）對目前進展「感到滿意」。

伊朗外交部發言人則於12日下午表示，伊朗決策機構仍在進行最後協商，但大部分議題已與美方達成共識，內部討論已進入最後階段。2名消息人士向Axios透露，截至11日晚間，協議雖已獲伊朗高層批准，但很可能尚未獲得哈米尼最終拍板。

阿拉奇稍後向國營電視台表示，如果協議達成，將以遠端方式簽署，而非舉行聯合簽署儀式。他並稱，伊朗已經贏得這場戰爭，且將以更強大的姿態走出戰爭。他指出，協議尚未簽署，因此仍有修改空間，但強調這份諒解備忘錄對伊朗而言是一項有利協議。

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