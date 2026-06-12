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伊朗外長披露諒解備忘錄內容 荷莫茲、核問題…全說了

新華社德黑蘭6月12日電
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伊朗外交部長阿拉奇。（歐新社）
伊朗外交部長阿拉奇。（歐新社）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在12日晚間播出的伊朗國家廣播電視台（IRIB）節目中，披露了伊美諒解備忘錄（MOU）草案的部分內容，其中涉及停火安排、荷莫茲海峽航運以及經濟議題等。

阿拉奇表示，目前討論的談判架構共分為「兩個階段」。第一階段將聚焦於結束衝突與恢復區域穩定，第二階段則就核子問題及相關事項舉行正式談判。他強調，伊方高度警惕美方的履約能力與意願，將透過「分階段安排與嚴格的執行機制」來防止對方違約。

關於停火安排，阿拉奇指出，諒解文件涉及結束所有戰線的軍事衝突，其中涵蓋黎巴嫩。伊方已明確告知對方，達成協議的前提是以色列必須從黎巴嫩南部撤軍。根據目前的討論情況，美國將承諾不主動發動戰爭、不以武力相威脅；伊美雙方亦將彼此尊重主權，互不干涉內政。

至於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運問題，阿拉奇透露，美國解除對伊朗的海上封鎖，是諒解文件中首要涉及且被重點強調的內容之一。他進一步表示，該海峽的主權屬於伊朗與阿曼（Oman），兩國長期承擔其航行安全的保障與相關服務。未來海峽的管理機制將進行調整，不會簡單地回到戰前模式，且航運服務將開始收費。伊朗目前正與阿曼就此進行協調，聯合方案近期可望公布。

在經濟議題方面，阿拉奇指出，若諒解文件最終順利簽署，伊朗被凍結的海外資產將逐步解凍。而圍繞著戰爭賠償問題，雙方目前正在討論一項重建與經濟發展方案。

關於外界關切的核子問題，阿拉奇表明，伊方目前尚未作出任何實質決定，相關議題將留待後續談判處理。伊方堅持認為，如果需要處理現有的高濃縮鈾庫存，唯一可接受的方式是在伊朗境內實施「稀釋處理」，而非轉移至境外。

他最後強調，由於該諒解文件尚未最終簽署，相關內容仍有可能進行調整，伊方將在最終敲定後公布具體細節。若文件的內容無法得到落實，最終協議的談判將無法進行。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 阿拉奇表示，談判架構分為兩階段：第一階段先處理結束衝突與恢復區域穩定，第二階段再就核子問題及相關事項展開正式談判，並以嚴格執行機制防止違約。

  • 伊方指出，美國解除對伊朗海上封鎖是重點之一，海峽管理將調整，不會回到戰前模式，且航運服務未來將收費。伊朗正與阿曼協調，聯合方案近期可望公布。

  • 阿拉奇說，核問題尚未作出實質決定，將留待後續談判；若需處理高濃縮鈾，僅接受在伊朗境內稀釋。經濟上，被凍結海外資產可望逐步解凍，賠償方案也在研議。

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