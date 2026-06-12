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BBC：衛星影像揭露 開戰來伊朗逾50處軍事設施受損

中央社倫敦12日綜合外電報導
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衛星影像顯示，伊朗持續修復並強化受損的軍事設施。圖為巴欽（Parchin）軍事設...
衛星影像顯示，伊朗持續修復並強化受損的軍事設施。圖為巴欽（Parchin）軍事設施在不同時期的變化。(路透)

英國廣播公司事實查核（BBC Verify）分析衛星影像後發現，自美伊戰爭爆發以來，50多處伊朗軍事設施在美國與以色列攻勢下受損，其中包括海空軍基地及伊斯蘭革命衛隊總部。

BBC Verify查證的影像顯示，美軍空襲導致伊朗境內各地基地受到嚴重破壞；專家發現，空軍戰機、軍艦及彈道飛彈設施均有受損狀況。

儘管如此，一些影像顯示德黑蘭似乎正趁脆弱的停火期間，修復部分關鍵飛彈陣地的隧道入口。

BBC Verify比對較早期的衛星影像，以及其他國際衛星影像供應商提供的照片，記錄到伊朗境內各地51處軍事設施受損，涵蓋空軍基地、海軍設施及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）據點。

由於許多伊朗軍事設施高度保密，這項分析可能僅反映部分實際損害情況。國際安全防衛分析的詹氏公司（Janes）估計，伊朗境內共有197個軍事與伊斯蘭革命衛隊基地。

衛星影像顯示，10幾個地點的跑道和飛機被擊中，專家認為這有助美軍取得伊朗領空的制空優勢。

在麥拉貝德國際機場（Mehrabad International Airport），3月7日的空襲摧毀該設施軍事區至少17架飛機。美國與以色列於4月2日至17日的攻擊，則至少擊中希拉茲空軍基地（Shiraz Airbase）13架飛機。

襲擊同時鎖定伊朗的軍艦艦隊。戰爭爆發初期，伊朗海軍總部阿巴斯海軍基地（Bandar Abbas Naval Base）有數艘船艦和建物在攻勢中受損。

衛星影像還顯示，3月4日一艘受損船艦及港口行政設施竄出大量濃煙。科納拉克（Konarak）海軍基地也有多艘船艦嚴重損壞。

同時，根據衛星影像，伊斯蘭革命衛隊位於德黑蘭東郊的總部及其海軍總部似乎受到重創。革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）3月底也在以色列軍事行動中遇襲身亡。

然而，專家告訴BBC Verify，儘管伊朗海空軍接連受創，德黑蘭仍有能力對美國及其區域盟友造成傷害。

美國國際安全服務公司全球警衛（Global Guardian）的凡特屈（Zev Faintuch）說：「伊朗的自衛能力與其說是來自空軍等傳統軍力，不如說是源自其透過飛彈或無人機展開反擊的能力。」

德黑蘭利用小型廉價無人機攻擊中東多地的基礎建設，包括數個美軍設施，並長期向俄羅斯等盟邦出口其見證者（Shahed）系列無人機。

蘭德公共政策學院（RAND School of Public Policy）國家安全計畫主任柯恩（Raphael Cohen）表示，由小型快艇組成的「蚊子艦隊」讓伊朗得以在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續對美軍及商船構成威脅。

此外，衛星影像顯示，德黑蘭似乎也趁脆弱的停火期間修復至少4處彈道飛彈基地。

大不里士（Tabriz）飛彈基地內道路上的殘骸碎片似乎已清空，因美以兩國空襲而損壞的隧道看來被挖開，工程車與重型機具疑似進出現場。

不過中東政策委員會（Middle East Policy Council）資深研究員包凱利（Kamran Bokhari）指出，伊朗早在戰前就已陷入經濟困境，這可能妨礙德黑蘭全面重建軍力。

BBC Verify提到，除軍事基地外，伊朗各地也有許多民用建物遭擊中。根據總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA），自衝突爆發以來已有逾1700位平民喪命，但美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）質疑有數千平民身亡的說法。

另一方面，美軍攻勢同樣鎖定效忠伊朗神權政府的內部安全部隊，包括伊斯蘭革命衛隊據點，以及強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）的基地。巴斯杰由革命衛隊掌控，經常被部署至街頭鎮壓異議人士與示威活動。

衛星影像顯示，巴斯杰位於德黑蘭的指揮中心約於3月4日遇襲受損，毗鄰建築更被完全夷為平地。

戰爭初期，美國總統川普（Donald Trump）曾暗示，其目標之一是協助反政府抗議民眾推翻神權政權，但他後來傾向淡化此事。

詹氏公司首席分析師史瑪特（Lewis Smart）表示：「幾乎可以確定，這些攻擊的主要目的在於創造更有利於政權更迭的條件，這是以色列的目標，而美國同樣有意推動但迫切程度較低。」

精華 FAQ

  • BBC Verify比對多家衛星影像後，確認伊朗境內51處軍事設施受損，包含空軍基地、海軍基地、革命衛隊總部，以及多個彈道飛彈相關陣地。

  • 影像顯示，多處跑道與飛機遭擊中，麥拉貝德與希拉茲基地有大量軍機受損；阿巴斯與科納克海軍基地則有船艦、建物與港口設施被毀。

  • 專家指出，伊朗的核心威脅不只來自傳統空軍，而是飛彈、無人機與小型快艇組成的海上力量，仍能對美軍、商船及區域盟友造成壓力。

伊朗 以色列

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