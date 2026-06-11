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美伊協議快談成？川普稱「幾天內完成」：伊朗最高領袖已點頭

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室發表談話。(路透)
美國總統川普11日在白宮橢圓辦公室發表談話。(路透)

川普總統11日在白宮表示，美國與伊朗的協議已接近完成，目前只待文件最終定案，預計未來幾天內即可簽署，最快可能於本周末在歐洲舉行簽署儀式。一旦協議生效，荷莫茲海峽將重新開放。

福斯新聞與BBC報導，川普在橢圓辦公室向媒體表示，談判代表已取得突破，協議內容大致完成，目前僅待最後文件作業。他說：「我們剛剛就與伊朗的戰爭達成一項了不起的和解。接下來將進行文件最終定稿，應該會在未來幾天內完成。所以我們拭目以待。應該很快就會完成。」

川普表示，一旦文件完成，雙方「可能會舉行簽署儀式，也許是在歐洲」，且應該會「很快完成」。他說：「我們已達成協議，伊朗永遠不會擁有核武，這正是我們經歷這一切所要達成的目標。因此，這是一件非常重大的事情。」

川普表示，這份協議將確保伊朗永遠無法取得核武，這也是美國政府對德黑蘭施壓行動的核心目標。他重申，協議將「很快簽署」，相關文件已經「接近定稿，所以我們拭目以待」，同時表示協議一旦簽署，荷莫茲海峽將重新開放，並透露已與區域領導人通話，包括波灣盟友以及以色列總理內唐亞胡，並稱「整個中東都非常高興」。

在被問及美國是否會於協議簽署後立即解除對伊朗的封鎖時，川普表示：「是的，沒錯，那是協議的一部分。」他同時首度較完整說明擬議協議中的核武條款，表示德黑蘭已承諾永久放棄取得核武的任何努力。他說：「他們不會購買、研發，或以任何形式擁有核武。他們不會擁有核武。」

對於外界質疑目前所稱的協議是否僅是為後續談判鋪路，川普表示，目前內容仍以諒解備忘錄（MOU）形式存在，但已具備高度細節。

他說：「這是一份非常有力的諒解備忘錄，雖然仍帶有一些概念性質，但這件事終將完成。」他接著表示：「這也是一份非常詳細的諒解備忘錄，而且還獲得許多對伊朗具有重大影響力國家的同意，所有人都希望這件事能夠完成。」

被問及是否有信心本周末與伊朗簽署協議時，川普表示：「很快，也許就在這個周末。」至於伊朗最高領袖是否已同意協議，他則說：「據我了解，答案是肯定的。」

有記者提到，川普過去也曾表示美國與伊朗接近達成協議，並詢問這次有何不同。川普回答說：「因為他們遭到重創。他們遭受的重創，極少有人能夠承受。而且他們比我更想達成協議。」他並表示，與過去相比，如今改變的是伊朗對達成協議的「熱切程度」。

川普另表示，如果德黑蘭簽署即將達成的協議，美方就會放棄接管伊朗戰略要地哈格島（Kharg Island）的提案，表示「如果我們簽署這項協議，那就是如此」。

至於簽署安排，川普表示，與伊朗簽署的諒解備忘錄最快可能於本周末完成，地點可能在歐洲。他本人不會出席簽署儀式，副總統范斯將代表出席。

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精華 FAQ

  • 川普在白宮表示，美伊談判已取得突破，協議內容大致完成，只剩文件最終定稿，預計幾天內完成，最快本周末就能簽署。

  • 協議核心是伊朗永久放棄取得核武的任何努力，且不會購買、研發或以任何形式擁有核武；同時美方將解除封鎖，荷莫茲海峽也會重新開放。

  • 川普說簽署儀式可能在歐洲舉行，但他本人不出席，將由副總統范斯代表；他也表示伊朗最高領袖據了解已同意協議，且整個中東都很高興。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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