美軍轟炸伊朗涉戰爭罪？「精準彈藥」擊中供水設施 逾2萬居民停水

美國海軍一架F-18戰機於2024年7月19日環太平洋軍事演習期間，降落在卡爾．文森號航空母艦上。資料照片。（路透）

美國中央司令部近日派出美國空軍與海軍戰機發射精準導引武器，對荷莫茲海峽 附近目標發動攻擊。紐約時報 分析指出，10日凌晨遭摧毀的目標之一，疑似為伊朗 南部一處飲用水設施。

Water is the pulse of life — and the U.S. is deliberately targetting the lifeblood of the Iranian people.



As part of its aggression against Iran, the U.S. military has deliberately struck vital civilian water infrastructure in Sirik, Hormozgan, destroying two reservoirs with a… pic.twitter.com/mvdYGvnSyq — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 10, 2026

伊朗官方媒體報導，美軍擊中蓄水設施。當地省級水務機構負責人哈姆澤普爾（Abdolhamid Hamzehpour）表示，附近一座城鎮及周邊村莊逾2萬名居民因此停水。

9日上午拍攝的商業衛星影像顯示，貝馬尼（Bemani）村外有兩座小型供水設施，均設有供水系統常見的淺藍色管線，位置也符合供水設施特徵，即坐落於人口聚落外的高地上，與哈姆澤普爾所稱遭摧毀的兩座儲水槽描述一致。

伊朗多家媒體及省級水務部門發布的影片顯示，其中較小建築的屋頂已坍塌；相鄰的較大設施仍然矗立，但影像顯示其屋頂中央有一個小型穿孔。紐約時報將影像中可見的周邊環境與現場參考影像進行比對後，確認影像拍攝地點與相關設施相符。

⭕️ Attack on water reservoirs leave 20,000 without drinking water



A reported U.S. attack on two water reservoirs in southern Iran has left 20,000 people without access to drinking water, according to their Mizan news agency. In a statement, the local Iranian water utility… https://t.co/0yUnHGTPXo — Drop Site (@DropSiteNews) June 10, 2026

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）公布一張據稱於現場尋獲的彈體殘骸照片。紀錄衝突區域武器殘骸的「開源彈藥資料庫」（Open Source Munitions Portal）研究人員辨識後指出，殘骸屬於GBU-39小直徑炸彈。GBU-39是一種250磅級的小型精準導引滑翔炸彈，造成的破壞模式與受損建築影像顯示的情況相符，包括屋頂被直接穿透形成整齊孔洞，以及周邊爆炸損害相對有限。

兩座設施均位於村莊外圍，周邊沒有其他基礎設施。襲擊偏遠建築物並擊中屋頂中心，通常被認為是精準打擊的典型特徵。美軍中央司令部一名發言人透過簡訊表示，已知悉有關該設施受損的報導，但未提供進一步資訊。目前尚不清楚美方是否刻意攻擊該供水設施，或是否知曉建築物用途。根據國際法，蓄意攻擊民用基礎設施可能構成戰爭罪。

報導指出，當地本周氣溫已超過攝氏38度。哈姆澤普爾表示，當局已透過行動水車向居民供水，同時施工興建繞過受損儲水槽的新供水管線，並於12小時內完成相關工程。

CNN報導，美國國防部長赫塞斯10日被問到攻擊伊朗民用基礎設施是否構成戰爭罪，他並未正面答覆，表示「這正是媒體慣用的那種別有用心的問題，他們質疑己方那些極為專業、高效率人員的動機」。他說：「我們將按自己的方式，打擊那些能改善我們行動環境的目標，並削弱伊朗想擁有的能力。」