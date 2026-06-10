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川普自曝美軍機密任務 助200艘商船走秘密航道穿越荷莫茲

川普自曝美軍機密任務 助200艘商船走秘密航道穿越荷莫茲

編譯季晶晶／綜合外電
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川普表示，美軍過去一個月執行秘密任務，協助約200艘商船穿越荷莫茲海峽。荷莫茲海...
川普表示，美軍過去一個月執行秘密任務，協助約200艘商船穿越荷莫茲海峽。荷莫茲海峽示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱美軍秘密行動已護送約200艘商船過荷莫茲，穩定油價；但實際通行依賴關閉電子設備夜航，航運界警告風險極高。

川普總統周三首度公開承認，美軍過去一個月一直在執行一項秘密任務。他宣稱，這項行動已協助約200艘商船穿越荷莫茲海峽，讓超過1億桶原油得以進入全球市場，成功壓制油價，避免飆升至每桶200美元。

然而，根據金融時報報導，這些船隻實際上是關閉GPS、摸黑沿著阿曼海岸走一條隱密航道，航運業者警告，這種做法如同夜間關燈駛入鄉間單線道，極可能發生事故。

川普在Truth Social上宣稱：「這項極度成功的行動證明，是美國控制了荷莫茲海峽，不是伊朗。他們的軍隊已被擊敗，經濟也完了。」他在白宮橢圓辦公室告訴記者，若無此行動，油價恐已飆至200美元以上。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一。戰前每天約有2,000萬桶原油及石油產品經過此地，約占全球石油供應量兩成。然而自美國和以色列2月底對伊朗發動攻擊後，伊朗以攻擊商船及布設水雷作為報復，導致海峽運量大幅下滑，實質上接近封鎖狀態。

根據知情人士，美軍約兩周前建立了一套秘密通行機制。希望穿越海峽的船隻必須先向美國中央司令部申請，獲准後取得航線座標。這條路線緊貼阿曼海岸，最窄處的寬度僅約800公尺，對滿載原油的大型油輪而言極具挑戰性。

美軍要求部分船隻關閉船舶自動識別系統（AIS）、GPS及其他電子設備，並趁夜穿越海峽，以降低遭伊朗無人機或其他軍事力量鎖定的風險，並由美軍提供空中掩護。

航運業對此並不完全放心。國際航運公會（ICS）海事總監John Stawpert表示，這條航道非常狹窄，船舶幾乎沒有太多迴避空間，令人擔心發生碰撞事故。

業界還另外發展出海上轉運的替代方案。一些願意承擔風險的油輪先從波斯灣油港短程穿越海峽，到阿曼外海後與大型油輪進行船對船轉運，再由後者將原油運往全球各地。

衛星影像顯示，近期阿曼蘇哈爾港外海的船對船轉運活動明顯增加。能源資訊公司Kpler估計，目前約80%的非伊朗海灣原油出口都透過這種模式進行。

儘管如此，戰前每天約有135艘船通過荷莫茲海峽，如今經阿曼秘密航道進出的船隻僅約15艘，另有部分船舶改走伊朗領海航道，整體運量仍遠低於戰前水準。

分析師估計，荷莫茲海峽危機爆發以來，累計已有超過10億桶原油供應流失，成為現代能源市場史上最嚴重的供應中斷事件之一。

精華 FAQ

  • 他宣稱美軍近一個月秘密協助商船穿越荷莫茲海峽，約200艘船因此運送原油進入市場，藉此壓制油價並避免能源供應再度劇烈震盪。

  • 船隻先向美軍中央司令部申請，獲准後取得座標，沿阿曼海岸狹窄航道夜間航行，並關閉AIS、GPS等設備，由美軍提供空中掩護。

  • 業界認為航道最窄僅約800公尺，滿載油輪幾乎沒有迴避空間，若再在黑暗中關閉電子設備航行，極可能發生碰撞或其他海上事故。

川普 伊朗 油價

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