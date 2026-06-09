伊朗迅速出手報復美軍基地有盤算？專家揭關鍵：防範「新常態」

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗迅速反擊美軍基地，意在阻止美方形成可反覆打擊的新常態。

伊朗迅速反擊美軍基地，意在阻止美方形成可反覆打擊的新常態。 重點二： 官方稱由正規軍與革命衛隊聯手，鎖定巴林美軍第五艦隊基地。

官方稱由正規軍與革命衛隊聯手，鎖定巴林美軍第五艦隊基地。 重點三：專家認為報復若受控可恢復嚇阻，失控則恐擴大區域衝突。

半島電視台報導，伊朗 迅速回應美國9日的攻擊，以防形成美國可反覆打擊伊朗而無須付出代價的「新常態」。

伊朗革命衛隊與軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）周二證實，已對中東地區部分美軍基地發動攻擊，其中唯一被公開點名的是位於巴林的美國第五艦隊基地。革命衛隊表示，該基地遭到無人機攻擊，但未透露出動數量，也未說明是否使用飛彈。

根據伊朗官方聲明，此次行動由伊朗正規軍與革命衛隊聯合執行，以回應美軍先前對伊朗的攻擊。聲明並警告，若美方再次採取軍事行動，伊朗將對區域內更多目標發動更猛烈、更廣泛的打擊。

美國智庫昆西國家事務研究所執行副總裁帕西（Trita Parsi）表示，伊朗正試圖以「比例對稱、但非常嚴厲且迅速」的方式回應任何來自美國的攻擊。

帕西解釋：「因為若不這麼做，就會形成一個新常態，美國可以幾乎不受懲罰地打擊伊朗。」他說，伊朗試圖向華府傳遞明確訊息，無論攻擊規模大小，任何針對伊朗的軍事行動都將遭到回應。

不過，帕西認為，目前仍難判斷伊朗究竟是希望升高衝突還是控制局勢，關鍵在於德黑蘭如何拿捏此次攻擊的強度。如果攻擊經過精準控制，可能代表伊朗意在恢復嚇阻力，而非全面升級戰事；但若後續報復行動持續擴大，美伊衝突恐從有限交鋒演變為更廣泛的區域危機。