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逾160船滯留 IMO警告勿涉險闖荷莫茲 伊朗：停留有風險

編譯中心／綜合9日電
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一名民眾8日站立在伊朗荷莫茲海峽淺水區域，身後有多艘貨船和商船。（美聯社）
一名民眾8日站立在伊朗荷莫茲海峽淺水區域，身後有多艘貨船和商船。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：波斯灣衝突後逾160艘主流油輪滯留，超過100天未離開。
  • 重點二：IMO警告勿為商業利益冒險通過荷莫茲海峽，安全航行難保障。
  • 重點三：伊朗外長稱外軍停留具風險，荷莫茲周邊恐隨時捲入交火。

據英國「勞氏日報」（Lloyd's List）報導，自2月底波斯灣地區衝突爆發以來，仍有超過160艘主流油輪滯留波斯灣（Persian Gulf）水域，時間已逾100天。國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）9日警告，絕不能為了商業利益，讓海員冒險通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。另外，伊朗外長表示，外國部隊停留荷莫茲海峽，始終處於風險中。

勞氏日報指出，儘管戰事初期位於波斯灣的約四分之一油輪已陸續駛離，但近期駛離進度明顯放緩。荷莫茲海峽附近區域的安全風險仍居高不下，多數船東持續保持高度謹慎態度，不願貿然安排船舶通過相關海域。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的關鍵通道之一。外界分析普遍認為，持續的安全風險正嚴重影響該區域的航運活動和船舶營運決策，大量船舶選擇留在相對安全的區域，等待局勢進一步明朗。

多明格斯9日發表聲明，對部分船舶在缺乏可信安全保障的情況下，仍試圖通過荷莫茲海峽表示關切。他指出，當前地區局勢依然高度動盪，不具備可靠的安全保障條件，「安全航行（Safe navigation）根本無法得到保障」。

多明格斯強調，船長與航運公司有責任依據國際安全與保安管理框架（ISM Code），對航程進行充分的風險評估。他表示，任何商業或營運因素，都不能成為讓海員承受高風險的理由，保護海員生命安全必須始終是首要任務。

據國際海事組織統計，自2月底至6月9日，已確認發生42起襲擊船隻事件，共造成11名海員死亡。

另據中央社引述法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽及周邊區域，並警告若繼續停留，可能面臨隨時被捲入交火的風險。

阿拉奇在X平台(前身為推特Twitter)發文說：「荷莫茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享…靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」

美國總統川普指控伊朗8日在荷莫茲海峽附近擊落美國直升機，阿拉奇對此說：「為降低風險，最好的解決方式就是他們離開。」

國際海事組織秘書長多明格斯9日警告，絕不能為了商業利益，讓海員冒險通過荷莫茲海峽...
國際海事組織秘書長多明格斯9日警告，絕不能為了商業利益，讓海員冒險通過荷莫茲海峽。（歐新社資料照片）

精華 FAQ

  • 因荷莫茲海峽附近安全風險居高不下，船東普遍保持謹慎，擔心船舶通過時遭襲擊或捲入衝突，因此選擇暫留相對安全水域，等待局勢明朗。

  • 多明格斯警告，絕不能為了商業或營運利益，讓海員在缺乏可信安全保障下冒險通過荷莫茲海峽。他強調，依ISM Code應先完成風險評估，海員安全最重要。

  • 阿拉奇呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽及周邊，稱該區靠近伊朗領土，外軍可能因失誤、意外或交火被捲入風險，若離開可降低整體緊張與危險。

伊朗 荷莫茲海峽

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