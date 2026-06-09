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美軍持續打擊 伊朗外長嗆：想活命就離開中東

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍一架F-18戰機降落在卡爾文森號航空母艦的跑道上，攝於2024年7月19...
美國海軍一架F-18戰機降落在卡爾文森號航空母艦的跑道上，攝於2024年7月19日。資料照片。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍稱因阿帕契直升機遭擊落，已對伊朗展開自衛性打擊。
  • 重點二：伊朗多地傳出爆炸與防空啟動，革命衛隊稱已反擊美國目標。
  • 重點三：外長阿拉奇警告美國攻擊必遭回應，並嗆聲要求離開中東。

美國中央司令部（CENTCOM）9日表示，轄下部隊已開始對伊朗發動自衛性打擊，以回應前一天一架阿帕契直升機遭擊落。伊朗媒體報導，多地傳出爆炸聲響，革命衛隊則表示正向美國目標發射飛彈和無人機。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則警告，美國的任何攻擊都將遭到回應。

半島電視台與CNN報導，伊朗媒體指出，位於荷莫茲海峽沿岸的西里克港（Sirik Port）及周邊村莊當晚傳出多次爆炸聲。荷莫茲甘省（Hormozgan）東部多個地區也傳出爆炸，包括庫赫斯塔克（Kuhestak）、西里克（Sirik）和米納布（Minab），格什姆島（Qeshm Island）則傳出至少六次爆炸聲。不過，米納布省長稍後澄清，「沒有接獲針對該市的攻擊通報」。爆炸聲來自荷莫茲海峽沿岸地帶，而非米納布縣。

消息人士表示，荷莫茲甘省部分地區啟動防空系統，顯示當時空襲行動仍在進行中。伊朗媒體稍後報導指出，美國對伊朗南部的攻擊已經結束，目前局勢平靜，並表示打擊目標包括格什姆島、西里克、賈斯克（Jask）及庫赫穆巴拉克（Kuh-e Mobarak）。

不過，Axios記者拉維德（Barak Ravid）在「X」接連發文表示，一名美國官員先透露，美軍第二輪針對伊朗防空與雷達系統的打擊行動正在進行中；隨後又表示，美軍已展開第三輪打擊。

與此同時，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述當地消息人士、居民及周邊村莊報導，賈斯克縣（Jask County）地區傳出爆炸聲，也是當地自周三凌晨以來第二度傳出爆炸聲響。

伊朗革命衛隊於當地時間10日凌晨在Telegram發文證實，已向該地區的美國目標發射飛彈和無人機。外長阿拉奇則在「X」發文表示，任何來自美國的攻擊都不會「得不到回應」。他指出：「儘管美國在戰場上遭遇失敗，但仍選擇測試我們的決心。我們強大的武裝部隊不會對任何攻擊或威脅置之不理。如果想要安全，就離開我們的地區。」

阿拉奇在貼文最後警告：「波斯灣的歷史上有許多關於外來入侵者悲慘下場的篇章。」

精華 FAQ

  • 美國中央司令部表示，行動是回應前一天一架阿帕契直升機遭擊落，因此開始對伊朗目標展開自衛性打擊，且後續還傳出第二輪與第三輪攻擊仍在進行。

  • 伊朗媒體稱多地傳出爆炸聲，部分地區啟動防空系統；革命衛隊隨後證實，已向當地美國目標發射飛彈和無人機，顯示雙方衝突持續升溫。

  • 阿拉奇表示，美國任何攻擊都不會得不到回應，並強調伊朗武裝部隊不會對威脅置之不理；他更警告若想安全，就應離開中東地區。

伊朗 荷莫茲海峽

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