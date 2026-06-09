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美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室

美伊談判進入深水區 美特使已暗訪機密核實驗室

編譯盧思綸／即時報導
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3日的伊朗首都德黑蘭街頭，民眾步行經過一幅反美及反以色列的壁畫。(歐新社)
3日的伊朗首都德黑蘭街頭，民眾步行經過一幅反美及反以色列的壁畫。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美伊核談已深入到核計畫輪廓，可能換得伊朗暫停核活動十五年。
  • 重點二：美方要求長期停濃縮鈾、稀釋庫存、拆除核設施並接受突擊查核。
  • 重點三：伊朗強硬派與軍方可能翻盤，軍事升級也威脅後續瑞士細談。

紐約時報報導，中東新一波戰火升高前幾天，美伊談判十分深入，遠超重啟荷莫茲海峽，進展到伊朗核計畫初步輪廓；一旦談成，可望讓伊朗暫停核活動15年。根據美官員與外交官說法，核談聚焦4項要求，包括長期暫停濃縮鈾、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除主要核設施，以及接受國際突擊檢查。若伊朗接受，將代表美方取得比2015年歐巴馬時期核談更大的進展。

不過，能否真的達成協議，仍取決於伊朗革命衛隊與國內強硬派是否推翻外長阿拉奇的談判成果，或破壞美方計畫6月中旬前後在瑞士舉行的後續細部談判。

美方數月來要求至少暫停濃縮鈾20年，伊朗則提出10年作為回應；不過美官員研判，德黑蘭可能接受15年。美國總統川普先前曾稱20年還不夠，但5月15日搭機返美時改口表示，若是實質停止濃縮鈾20年，他可以接受；目前仍不清楚他是否會同意15年方案。

在庫存處置方面，美方主張，任何協議必須涵蓋伊朗持有的全部11噸濃縮鈾，而非僅限半噸接近武器級的核燃料。知情美官員透露，美方希望與國際原子能總署合作稀釋這批庫存，並參與核材料處理；但伊朗僅接受美方作為觀察員。

若濃縮鈾是在伊朗境內稀釋、而非運出國外，伊朗仍可宣稱保有核燃料。川普上周末受訪曾暗示伊方這種做法，並稱「我們會取出並摧毀，不論就地或帶離現場」。

紐時提到，美方代表、白宮特使威科夫及川普女婿庫許納上周前往美國最高機密核實驗室田納西州橡樹嶺，若要移除並稀釋伊朗鈾庫存，需要何種設備與專業能力。這顯示若最終達成協議，美國已開始準備如何處理伊朗11噸濃縮鈾庫存。

另外，美方要求伊朗拆除納坦茲、福爾多與伊斯法罕等主要核設施，這些設施近一年前曾遭美軍重創。伊朗已討論拆除其中2處，但堅持保留1處，顯示沒有放棄其所稱的「濃縮權」。不過，美方擔心，若保留的是類似福爾多這類深埋地下的設施，未來恐再被伊朗重啟用於生產接近武器級的核燃料。

美方也要求伊朗接受突擊查核，讓國際稽查人員可在任何時間、任何地點於伊朗境內進行檢查。不過，德黑蘭是否同意仍不明朗；實務上，許多可疑核設施位於革命衛隊軍事基地內，核查人員過去經常遭拒於門外。

目前最大問題在於，近期談判能否撐過2個月停火以來最嚴重的軍事升級。美軍阿帕契遭伊朗擊落後，美伊是否進一步交火，恐成為談判是否再度受挫的關鍵。

精華 FAQ

  • 美方核心條件包括長期暫停濃縮鈾、稀釋現有濃縮鈾庫存、拆除主要核設施，以及接受國際原子能總署突擊查核，且希望涵蓋全部庫存。

  • 雖然美方先前要求至少二十年，但官員認為伊朗可能接受十五年；川普也曾表示若能實質停止二十年可接受，因此十五年方案仍被視為可談空間。

  • 最大風險來自伊朗革命衛隊與國內強硬派可能推翻外長談判成果，加上軍事升級持續升溫，若交火擴大，後續細部談判恐被迫中斷。

伊朗 荷莫茲海峽 歐巴馬

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