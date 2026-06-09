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最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

伊朗外長：外國部隊停留荷莫茲海峽 始終處於風險中

中央社／德黑蘭9日綜合外電報導
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文章重點整理：

  • 重點一：伊朗外長阿拉奇呼籲外國部隊撤離荷莫茲海峽周邊。
  • 重點二：他警告外軍靠近伊朗領土，隨時可能被捲入交火。
  • 重點三：阿拉奇回應美方指控，稱最佳降險方式就是美軍離開。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊區域，並警告若繼續停留，可能面臨隨時被捲入交火的風險。

法新社報導，阿拉奇在社群平台X上發文說：「荷莫茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享…靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」

美國總統川普（Donald Trump）指控伊朗昨夜在荷莫茲海峽附近擊落美國陸軍一架阿帕契直升機，他矢言做出回應。阿拉奇對此表示：「為降低風險，最好的解決方式就是他們離開。」

精華 FAQ

  • 阿拉奇呼籲停留在荷莫茲海峽及周邊區域的外國部隊撤出，認為這些軍力不應繼續靠近伊朗領土，以免因誤判、意外或衝突升高而增加危險。

  • 他表示荷莫茲海峽並非國際水域，而是伊朗與阿曼共享區域，外國部隊若停留在靠近伊朗的海域，可能因人為失誤、單純意外或捲入交火而面臨風險。

  • 川普指控伊朗擊落美軍阿帕契直升機並揚言回應後，阿拉奇回應說，若要降低局勢風險，最好的辦法就是外國部隊離開荷莫茲海峽附近。

伊朗 荷莫茲海峽

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