伊朗外長：外國部隊停留荷莫茲海峽 始終處於風險中
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伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天呼籲外國部隊撤出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊區域，並警告若繼續停留，可能面臨隨時被捲入交火的風險。
法新社報導，阿拉奇在社群平台X上發文說：「荷莫茲海峽不是國際水域，是伊朗與阿曼共享…靠近我國領土的外國部隊因自身人為失誤、單純意外事件，或者可能遭捲入交火等因素，始終都處於危險之中。」
美國總統川普（Donald Trump）指控伊朗昨夜在荷莫茲海峽附近擊落美國陸軍一架阿帕契直升機，他矢言做出回應。阿拉奇對此表示：「為降低風險，最好的解決方式就是他們離開。」
阿拉奇呼籲停留在荷莫茲海峽及周邊區域的外國部隊撤出，認為這些軍力不應繼續靠近伊朗領土，以免因誤判、意外或衝突升高而增加危險。 他表示荷莫茲海峽並非國際水域，而是伊朗與阿曼共享區域，外國部隊若停留在靠近伊朗的海域，可能因人為失誤、單純意外或捲入交火而面臨風險。 川普指控伊朗擊落美軍阿帕契直升機並揚言回應後，阿拉奇回應說，若要降低局勢風險，最好的辦法就是外國部隊離開荷莫茲海峽附近。
精華 FAQ
阿拉奇呼籲停留在荷莫茲海峽及周邊區域的外國部隊撤出，認為這些軍力不應繼續靠近伊朗領土，以免因誤判、意外或衝突升高而增加危險。
他表示荷莫茲海峽並非國際水域，而是伊朗與阿曼共享區域，外國部隊若停留在靠近伊朗的海域，可能因人為失誤、單純意外或捲入交火而面臨風險。
川普指控伊朗擊落美軍阿帕契直升機並揚言回應後，阿拉奇回應說，若要降低局勢風險，最好的辦法就是外國部隊離開荷莫茲海峽附近。
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