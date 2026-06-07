伊朗發射飛彈 4月停火後以色列首度防空警報大作

伊朗向以色列發射導彈攻擊，一道光跡劃過以色列的夜空。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 以色列自四月停火後首度拉響防空警報，攔截伊朗飛彈。

以色列自四月停火後首度拉響防空警報，攔截伊朗飛彈。 重點二： 伊朗聲稱報復以軍空襲貝魯特，並警告局勢可能全面升高。

伊朗聲稱報復以軍空襲貝魯特，並警告局勢可能全面升高。 重點三：伊拉克與敘利亞同步關閉領空，中東空域安全風險急遽上升。

中東情勢急速升溫。自從4月停火以來，以色列 今天首度空襲警報大作，軍方致力攔截來自伊朗 的大批飛彈。伊朗、伊拉克、敘利亞則分別宣布關閉領空。

法新社報導，就在德黑蘭威脅將報復以色列再度空襲黎巴嫩 首都貝魯特之後數小時，以色列軍方通報伊朗這項攻擊行動。

4月8日生效的停火協議一度終止伊朗、以色列和美國間主要戰事，但是將停火轉化成為和平解決方案的努力屢屢受挫。時值中東戰爭邁入第100天，今天的飛彈攻勢勢必進一步打擊區域持久和平的希望。

德黑蘭堅持，任何永久終戰協議必須同時解決黎巴嫩衝突，並且警告對貝魯特的新一波攻擊將會引發「全面恢復」敵對行動。目前以色列持續對伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）展開軍事行動。

伊朗報復以色列襲擊貝魯特

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天宣布，軍方已經「針對真主黨位在貝魯特達希耶（Dahiyeh）地區的武裝分子指揮中心發動攻擊，以回應真主黨對以色列境內的攻擊」。

黎巴嫩衛生部表示，這場空襲造成2人死亡、20人受傷。

伊朗與華府協商的首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控美國對貝魯特攻擊「放行」，表示美、以資產如今成為「合法目標」。

數小時後，以色列軍方通報至少3波飛彈來襲，稱防空系統「正在識別並且攔截威脅」。

伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）表示，以色列針對貝魯特的行動已經「跨越所有紅線」。

哈塔姆安比亞中央總部首長阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）說：「以色列軍隊必須停止對黎巴嫩南部及其周邊地區的攻擊。如果進一步擴大在當地行動，或對伊朗行動作出回應，將面臨更具毀滅性而且令人遺憾打擊。」

以色列軍方稍後表示，截至目前，伊朗今天發射的所有飛彈悉數遭到攔截。以軍同時警告伊朗不要發動新一波攻擊。

伊朗、伊拉克、敘利亞關閉領空

伊朗於今天向以色列發射一連串飛彈，以回應以方攻擊黎巴嫩之後，已經關閉西部領空。

伊朗民航組織（Civil Aviation Organisation）發言人阿卡萬（Majid Akhavan）透過官方伊朗通訊社（IRNA）發布聲明指出：「基於安全保障上的評估…我國西部領空關閉，直到另行通知為止。」

而在東鄰伊朗發射飛彈，飛越領土朝以色列目標攻擊後，伊拉克與敘利亞出於安全考量，今天宣布關閉領空。

伊拉克民航局在簡短聲明中表示，伊拉克領空將關閉72小時。敘利亞當局則宣布，「南方空中走廊」將關閉12小時。

以色列軍方矢言擴大黎巴嫩行動

以色列軍方今天表示，將繼續在黎巴嫩展開軍事行動，強調將會加強對真主黨的戰鬥。

軍方發言人德弗林（Effie Defrin）透過電視轉播發布聲明指出：「（伊朗）政權正企圖藉由直接攻擊以色列領土，對以色列國防軍的達希耶行動作出回應，從而建立新局勢。」

他說：「我們針對達希耶的打擊，是回應真主黨持續不斷對以色列北部社區所作攻擊。以色列國防軍將持續在黎巴嫩全境行動，並將加強對真主黨恐怖組織的行動。」