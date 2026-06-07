中東戰事邁入100天 各面向衝擊一文看懂
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美國2月28日聯手以色列打擊伊朗後，這場中東區域戰事在今日邁入第100天，半島電視台（Al Jazeera）整理出各國死亡人數、全球經濟衝擊以及和平協議前景等多個面向的資訊。
各國至少7000人喪生
初步數據顯示，伊朗有3468人死亡，黎巴嫩至少3593人喪命，波斯灣地區國家有29人殞命，德黑蘭當局的攻擊則導致以色列26名官兵及美國13位軍人陣亡。
但情勢可能會發生變化，隨著更多資訊公開，傷亡數據也會跟著改變。
以色列占領黎巴嫩1/5領土
儘管黎巴嫩與以色列在4月中旬達成停火，但以軍仍持續打擊黎國南部。
以色列部隊的攻擊已造成逾100萬黎巴嫩人流離失所，目前以軍占領黎國將近1/5領土，約有2000平方公里。
荷莫茲海峽航運量銳減
根據船舶追蹤數據，從2月28日至5月31日，大約有607艘船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），每天平均將近7艘，遠低於戰前每天約100艘的航運量。
由於荷莫茲海峽遭封鎖，全球石油庫存以創紀錄速度減少，引發各方對戰事延續期間庫存枯竭的擔憂。
至少146國調漲汽油價格
戰事爆發之前，布倫特原油約為每桶70美元，戰爭爆發一週後，價格突破每桶100美元，更一度逼近每桶120美元，之後才回落到每桶100美元上下。
根據半島電視台統計，從2月底以來，全球至少146個國家調漲過汽油價格。
全球各國股市出現震盪
全球各國股市原本因為這場戰事大幅回落，在3月底，美國股市史坦普500指數已較先前高點下跌了9.1%。
儘管戰火衝擊，但受到人工智慧半導體熱潮推動，史坦普500指數近日又回升並創下歷史新高。
進行和談仍未達成協議
在巴基斯坦居間斡旋之下，美國與伊朗4月上旬同意達成暫時停火，該協議目標為暫停軍事戰鬥且重啟外交談判，德黑蘭當局還同意允許部分船隻通過荷莫茲海峽。
美伊兩國之後又在巴基斯坦進行談判，但仍因核子問題而破局沒能達成協議，美國則於4月中旬宣布對伊朗實施海上封鎖。
初步統計顯示，伊朗有3468人死亡，黎巴嫩至少3593人喪命，波斯灣地區國家也有29人殞命；此外，以色列26名官兵與美國13位軍人也在衝突中陣亡，總計至少7000人喪生。 儘管黎以曾在4月中旬達成停火，以軍仍持續攻擊黎巴嫩南部，已造成逾100萬人流離失所，並占領黎國近五分之一領土，面積約2000平方公里，局勢仍相當緊張。 荷莫茲海峽航運量大減，全球石油庫存快速消耗，至少146國調漲汽油價格，股市也出現震盪；雖曾短暫停火並重啟談判，但因核子問題破局，美國後來還對伊朗實施海上封鎖。
精華 FAQ
初步統計顯示，伊朗有3468人死亡，黎巴嫩至少3593人喪命，波斯灣地區國家也有29人殞命；此外，以色列26名官兵與美國13位軍人也在衝突中陣亡，總計至少7000人喪生。
儘管黎以曾在4月中旬達成停火，以軍仍持續攻擊黎巴嫩南部，已造成逾100萬人流離失所，並占領黎國近五分之一領土，面積約2000平方公里，局勢仍相當緊張。
荷莫茲海峽航運量大減，全球石油庫存快速消耗，至少146國調漲汽油價格，股市也出現震盪；雖曾短暫停火並重啟談判，但因核子問題破局，美國後來還對伊朗實施海上封鎖。
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