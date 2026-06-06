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再度交火...美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

編譯周辰陽／即時報導
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美國官員表示，伊朗向荷莫茲海峽發射多架無人機，美軍至少擊落其中4架。荷莫茲海峽示...
美國官員表示，伊朗向荷莫茲海峽發射多架無人機，美軍至少擊落其中4架。荷莫茲海峽示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍擊落伊朗無人機後，對沿岸雷達站發動打擊。
  • 重點二：伊朗隨即以飛彈回擊，科威特與巴林一度響起警報。
  • 重點三：美方稱攔截多枚彈道飛彈，否認第五艦隊總部受損。

美國與伊朗6日再度交火，美軍攔截擊落伊朗向荷莫茲海峽發射多架無人機，隨後對伊朗沿岸雷達設施發動打擊。伊朗隨後發射飛彈攻擊區域內「敵方基地」，導致科威特與巴林接連拉響空襲警報。

CNN與半島電視台報導，美國官員表示，伊朗向荷莫茲海峽發射多架無人機，美軍至少擊落其中4架。美方研判，這些單向攻擊無人機的目標可能是航經區域水域的商業船隻，或是在附近執行任務的美軍部隊。

與此同時，伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，伊朗在荷莫茲海峽附近開火作為「警告」，目標位於戰略港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）外海的拉拉克島（Larak Island）附近海上，並稱此舉「可能與」美國海軍艦艇在該地區重新部署有關，也否認社群媒體流傳的阿巴斯港遭受攻擊說法，稱相關消息毫無根據。

美國中央司令部（CENTCOM）隨後在「X」發文表示，美軍擊落4架伊朗單向攻擊無人機後，對伊朗沿海監視雷達站發動打擊。貼文指出，這些無人機對區域海上交通構成立即威脅，因此美軍攻擊位於戈魯克（Goruk）及格什姆島（Qeshm Island）的伊朗沿海監視雷達站，以防範進一步攻擊，也將持續以自衛方式回應「毫無正當理由的伊朗侵略行為」。

隨後，科威特與巴林都響起警報。科威特軍方表示，軍方正應對「敵對飛彈與無人機威脅」，並稱民眾可能聽到的爆炸聲，來自防空系統攔截敵方目標。巴林也在當地時間凌晨啟動警報系統，內政部呼籲民眾保持冷靜並前往最近的安全地點避難。

根據伊朗革命衛隊說法，美國對包括西里克（Sirik）與格什姆島在內的伊朗沿海地區發動「侵略」後，革命衛隊航太部隊已使用飛彈打擊「區域內敵方基地」。

美國中央司令部隨後指出，伊朗向科威特與巴林方向發射7枚彈道飛彈，初步評估顯示6枚遭到攔截，第7枚則未擊中預定目標，目前沒有任何美軍人員傷亡通報，並駁斥伊朗宣稱已對位於巴林的美國第五艦隊總部造成損害的說法，強調相關指控並不屬實。

這張截自伊朗國家廣播電視台（IRIB）4月6日發布影片的畫面顯示，據稱無人機飛向...
這張截自伊朗國家廣播電視台（IRIB）4月6日發布影片的畫面顯示，據稱無人機飛向沙烏地阿拉伯哈爾吉基地（Al-Kharj base）及科威特阿迪里基地（Al-Adiri base）的美國目標。資料照片。法新社

精華 FAQ

  • 美國中央司令部表示，伊朗向荷莫茲海峽發射多架單向攻擊無人機，對區域海上交通構成立即威脅，因此美軍先擊落無人機，再打擊沿海監視雷達站。

  • 依伊朗革命衛隊說法，美方對伊朗沿海地區發動攻擊後，革命衛隊航太部隊隨即以飛彈打擊區域內敵方基地，並稱此舉是對美國行動的回擊。

  • 美方表示，伊朗共向科威特與巴林方向發射7枚彈道飛彈，其中6枚遭攔截、1枚未命中目標，目前沒有美軍人員傷亡通報，也否認第五艦隊總部受損。

伊朗 無人機 荷莫茲海峽

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