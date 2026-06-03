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美國斡旋成功 以色列黎巴嫩同意停火 聯合聲明點名真主黨是關鍵

編譯周辰陽／即時報導
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從黎巴嫩納巴蒂耶可見以色列發動攻擊後濃煙滾滾，攝於2026年6月3日。(路透)
從黎巴嫩納巴蒂耶可見以色列發動攻擊後濃煙滾滾，攝於2026年6月3日。(路透)

美國、黎巴嫩以色列3日發布聯合聲明指出，美方於2日及3日召集以色列與黎巴嫩代表，舉行第四次高層三方會議。在美國主導的談判下，以色列與黎巴嫩同意實施停火，前提是真主黨（Hizbollah）完全停止開火，並撤離南利塔尼地區（South Litani Sector）的所有武裝成員。

根據美國國務院發出的聲明，以黎雙方在美國指導下，同意迅速推動設立試點區域（pilot zones），由黎巴嫩武裝部隊（Lebanese Armed Forces）全面接管區域控制權，排除所有非國家行為者。這裡的「非國家行為者」，指的是所有不屬於黎巴嫩正規國軍的武裝力量。

聲明表示，這些措施將有助於朝全面和平與安全協議邁進。各方重申，以色列與黎巴嫩未來的關係必須由兩個主權政府決定，並拒絕任何國家或非國家行為者企圖挾持黎巴嫩未來的行為。

以色列與黎巴嫩重申，雙方對彼此並無敵意，並承諾持續進行直接談判，以建立互信、解決所有懸而未決的問題，並朝兩國間的全面協議努力。

各代表團討論了一項安全架構，建立在5月29日於五角大廈舉行的討論基礎上，目標是持續確保黎巴嫩與以色列的主權、安全及領土完整，包括解散非國家武裝團體，並防止其重新出現。各方譴責伊朗對區域內國家的攻擊，以及透過支持代理人組織及其他侵略行動，持續破壞整個中東穩定的活動。

美國重申持續支持兩國政府行使主權。美方重申，任何停止敵對行動的協議都必須由兩國政府直接達成，並由美國斡旋，而非透過任何其他平行管道。美國強調有意支持黎巴嫩武裝部隊，以提升其能力，並其能在黎巴嫩全境有效行使主權。

美國也重申國務卿魯比歐（Marco Rubio）2日的聲明，即真主黨不僅是以色列的敵人，也是美國的敵人，同時也是黎巴嫩的敵人。

以色列重申，其安全及領土完整受到尊重，只能透過解除真主黨武裝，以及拆除其在黎巴嫩境內的基礎設施來實現。以方強調，在美國主導下進行直接談判的重要性，以解決所有未決問題，並實現持久和平與安全。

黎巴嫩重申，必須相互尊重國際公認邊界，並迫切需要全面落實停止敵對行動，同時強調領土完整及完整主權原則。黎巴嫩承諾在美國支持下提升黎巴嫩武裝部隊能力，以在全國範圍內有效行使控制權。

雙方同意於6月22日當周重新召開政治及安全會議，以期達成全面協議。美國同意在此期間持續協助雙方保持溝通。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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