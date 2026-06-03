哈米尼葬禮 伊朗3城這時間同步國葬 估1500萬人參與

伊朗政府證實，將為遇襲身亡的前最高領袖哈米尼舉行國葬。圖為德黑蘭街頭橫幅上印有伊朗最高領袖哈米尼的照片。(路透)

伊朗 官方媒體及政府官員2日證實，已確定將在首都德黑蘭(Tehran)、聖城庫姆(Qom)以及馬什哈德(Mashhad)三座城市，為今年2月28日遇襲身亡的伊朗前最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)舉行大規模的國葬儀式。目前伊朗官方僅表示國葬可能安排在伊斯蘭曆穆哈蘭姆月(Muharram)初期，約落在6月中旬左右，但確切日期仍未正式宣布。

新華社報導，德黑蘭副市長穆罕默德·阿明·塔瓦科利-扎德(Mohammad Amin Tavakkoli-Zadeh)召開記者會表示，整個告別與葬禮活動計畫將持續三天。目前相關部門正全面籌備在德黑蘭舉行的送葬儀式，首都的儀式預計將持續至少24小時，預估會有1500萬至2000萬名民眾與各界人士參與。

根據哈米尼生前的遺願及其親屬的建議，他的遺體最終將運往其出生地馬什哈德，並安葬於當地的「伊瑪目禮薩聖陵」。除了上述三座主要城市外，伊朗境內多個省份也陸續提出舉辦悼念活動的申請。除國內民眾外，官方預計還將有來自巴基斯坦、阿富汗、印度、孟加拉及喀什米爾等周邊國家與地區的大批什葉派信眾前往馬什哈德致哀。

根據伊朗官方聲明，美國與以色列 於28日發動代號為「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的聯合空襲，密集轟炸德黑蘭多處戰略目標。哈米尼位於德黑蘭的住所遭導彈直接命中，哈米尼本人、其數位家族成員以及多名軍政高階官員當場身亡。

這場國葬原定於3月4日舉行，但當時由於伊朗與美以爆發直接軍事衝突、戰事持續，出於安全與政局考量而遭到長期推遲。伊朗官方表示，隨著近期局勢演變，目前已正式重啟葬禮的專門籌備總部，具體的舉行日期則將於近期正式對外公布。

哈米尼自1989年接掌政權以來，作為伊朗最高精神與政治領袖已將近37年，是西亞地區在位最久的國家元首。此事件發生後，德黑蘭當局已宣布全國進入最高戒備狀態。