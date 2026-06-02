我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

紐約市長廢除「就寢時間」允許學生熬夜看NBA總冠軍賽

中東局勢又升溫：伊朗彈襲美軍駐科威特基地 中央司令部火速反擊

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月12日展示飛彈。（路透）
伊朗伊斯蘭革命衛隊航太部隊博物館去年11月12日展示飛彈。（路透）

CNN報導，中東局勢再度升高，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日表示，已發射至少10枚彈道飛彈攻擊美軍駐科威特基地，回應日前美軍襲擊伊朗格什姆島。美軍中央司令部稍早則證實，攔截多枚伊朗飛彈與無人機，並且針對格什姆島發動自衛打擊，回應伊朗軍方襲擊科威特、巴林等地。

路透引述科威特新聞社（KUNA）報導，科威特防空系統3日正攔截敵對飛彈與無人機攻擊；軍方並未說明威脅來自何處。科威特陸軍總參謀部並呼籲民眾遵守安全指示，避免靠近任何殘骸或不明物體。

這些聲明發布前不久，伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，根據格什姆島當地消息人士與居民，附近3日凌晨傳出「類似爆炸聲」。一個與革命衛隊有關的帳號引述伊朗國家電視台（IRIB）說法稱，初步評估顯示，可能有一枚投射物擊中該島南岸一處無人居住區域。

中央司令部在美東時間2日表示，伊朗軍方朝區域鄰國發射數枚彈道飛彈與無人機，美軍已成功攔截，並且對格什姆島（Qeshm Island）實施自衛打擊。

根據中央司令部，伊朗飛彈都未擊中預定目標。射向科威特的2枚飛彈在途中墜落或解體，另有3枚射向巴林的飛彈，隨即遭美軍與巴林防空部隊攔截。

有關革命衛隊聲稱擊中美軍第五艦隊位於巴林的基地，中央司令部也聲明駁斥，重申伊朗軍方的攻擊皆未擊中目標。 

稍早，美軍也擊落3架攻擊通行區域水域民用船隻的伊朗單向攻擊無人機；並且對伊朗在格什姆島的地面指揮據點發動自衛打擊。

巴林內政部也表示，當地已響起警報，呼籲公民與居民保持冷靜，前往最近的安全地點。

伊朗 彈道飛彈

上一則

油輪闖伊朗哈格島 美軍發射「地獄火」飛彈

延伸閱讀

美軍報復空襲伊朗 連環打擊地面據點 科威特今遭飛彈攻擊

美軍報復空襲伊朗 連環打擊地面據點 科威特今遭飛彈攻擊
48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地
48小時2度交火…美空襲伊無人機設施後 伊報復襲美基地

48小時2度交火…美空襲伊無人機設施後 伊報復襲美基地
美軍開轟伊朗南部 中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊

美軍開轟伊朗南部 中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊

熱門新聞

美國總統川普堅持伊朗不得持有濃縮鈾，若德黑蘭同意將濃縮鈾轉移到中國，將是很大的突破。（歐新社）

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

2026-05-26 09:40
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。(路透)

美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落內情曝光 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

2026-05-29 23:00
肯亞高等法院29日裁決，禁止美軍在肯亞一座空軍基地成立臨時設施隔離感染伊波拉(Ebola)病毒的美國公民。（路透）

肯亞法官裁決：禁止美軍在當地設施隔離感染伊波拉美公民

2026-05-29 09:40
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(歐新社)

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

2026-05-31 14:43
俄羅斯總統普亭2018年1月19日主顯節當天，在俄羅斯斯韋特利察村謝利格爾湖畔的聖尼盧斯．斯托洛本斯基修道院附近浸入冰冷湖水中沐浴。（美聯社）

普亭向習近平談永生非玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫

2026-05-28 23:50
一名觀光客2019年赴義大利多洛米堤山脈一間五星級飯店度假，因用餐時要求提供自來水遭拒，不惜打了七年官司，義大利最高法院日前最終判決她敗訴；示意圖。（圖／123RF）

在義餐廳想喝免費自來水錯了？她連打7年官司 判決出爐

2026-05-27 01:46

超人氣

更多 >
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺