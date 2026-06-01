川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年底在美國佛州海湖莊園會晤。(路透)

政治新聞網Axios報導，伊朗 1日以以色列 加大對黎巴嫩攻勢揚言退出與美國談判，美國總統川普 憂心連累美伊談判破局，緊急致電以色列總理內唐亞胡要求收手，甚至爆粗口飆罵內唐亞胡「你他X的瘋了」，且稱「我在救你的命、現在所有人都討厭以色列」。

Axios引述兩名美國官員及其他消息人士透露，川普在通話中怒罵內唐亞胡忘恩負義，並稱在內唐亞胡貪腐案期間出手相助。

報導指出，川普的怒火似是因為內唐亞胡升高黎巴嫩局勢，恐使美伊談判破局。

川普說：「要不是我，你早就被關了。」他還說：「我是在救你的命。現在所有人都討厭你。因為這件事，所有人都討厭以色列。」

一名美官員描述，川普告訴內唐亞胡，以軍若真的攻擊貝魯特，以色列在國際上將更為孤立。這名官員稱，美國官員表示，川普清楚黎巴嫩真主黨持續對以色列發動攻擊，也認同以色列有權自衛，但他認為內唐亞胡近來的作法已超出必要範圍，正在不斷升高衝突局勢。

消息人士形容，川普「氣炸了」，一度對內唐亞胡大吼：「你他媽到底在幹什麼？」

在這通電話後，川普在真實社群發文稱，美伊談判「正以快速步調持續進行」。

一名以色列官員告訴Axios，以色列目前已不打算攻擊真主黨在貝魯特的目標。

根據Axios，內唐亞胡事後聲明稱，他告訴川普，如果真主黨不停止攻擊以色列，以軍將攻擊貝魯特目標；在此同時，以色列將繼續在黎巴嫩南部採取行動，「我們的立場不變」。

美官員則稱，川普在通話中「輾壓」內唐亞胡，當時內唐亞胡說：「好，好，保證一切都處理好。」